Die Mehrheit der Harztor-Bewohner will, dass Matthias Jendricke Landrat bleibt.

Landratswahl im Kreis Nordhausen: Jendricke erzielt in Harztor 53 Prozent

Harztor. Die Niedersachswerferin Goedecke nutzt ihr Heimspiel und nimmt einen klaren zweiten Platz ein.

53,6 Prozent der Stimmen hat Matthias Jendricke (SPD) bei der Landratswahl in der Gemeinde Harztor erzielt. Jeanette Goedecke (CDU) aus Niedersachswerfen nutzt ihren Heimvorteil und kommt immerhin auf 29,9 Prozent. Bisher ist sie nur in Großlohra mit 40,2 Prozent noch besser. Matthias Marquardt (Linke) muss sich in Harztor mit dem dritten Platz begnügen. Für ihn stimmten 16,4 Prozent der Wähler. Von den 6514 Wahlberechtigten der Gemeinde haben 2458 ihre Stimme abgegeben. Das entspricht einer Wahlbeteiligung von 37,7 Prozent.