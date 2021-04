Landratswahl im Kreis Nordhausen: Nach sechs Stunden liegt Wahlbeteiligung bei 18,9 Prozent

Nordhausen. In den Gemeinden Hohenstein und Werther, in denen auch die Bürgermeister gewählt werden, sind bisher die höchsten Wahlbeteiligungen zu verzeichnen.

69.966 wahlberechtigte Südharzer sind heute aufgerufen, einen neuen Landrat für den Kreis Nordhausen zu wählen. Drei Kandidaten bewerben sich um das Amt: Jeanette Goedecke (CDU), Matthias Marquardt (Linke) und Matthias Jendricke (SPD).

Die 107 Wahllokale haben noch bis 18 Uhr geöffnet. Nach den ersten sechs Stunden ist ein Zwischenstand zur Wahlbeteiligung von der Kreisverwaltung bekannt gegeben worden. Insgesamt lag diese zu dem Zeitpunkt bei 18,9 Prozent.

Die höchsten Werte melden jene Gemeinden, in denen heute gleichzeitig auch die Bürgermeister gewählt werden: Hohenstein mit 33,24 und Werther mit 26,05 Prozent.

In der Stadt Ellrich ist eine bisherige Wahlbeteiligung von 18,48 Prozent registriert worden. Harztor liegt bei 15,97, Heringen bei 15,87 und Bleicherode bei 14,83. Weniger Resonanz ist in Sollstedt mit 13,77 Prozent zu verzeichnen. In der Stadt Nordhausen lag die Wahlbeteiligung um 14 Uhr lediglich bei 13,0 Prozent.

Die Daten beziehen sich allerdings nur auf die Urnen-Wahlbezirke. Das heißt: Die Briefwähler sind allerorts noch die unbekannten Größen.