Die Arbeiten in der Northeimer und Vater-Jahn-Straße in Niedersachswerfen werden am Dienstag wieder aufgenommen.

Niedersachswerfen. Autofahrer müssen sich in Niedersachswerfen wieder auf Umwege einstellen. In der Vater-Jahn-Straße gehen die Bauarbeiten weiter.

Landstraße in Niedersachswerfen ist ab Dienstag wieder gesperrt

Die Straßenbauarbeiten in der Vater-Jahn-Straße (L 1037) in Niedersachswerfen werden an diesem Dienstag wieder aufgenommen. Das teilte die Gemeinde Harztor in einer Presseinformation mit. Für die Bauarbeiten wird die Vater-Jahn-Straße erneut voll gesperrt. Voraussichtliches Bau-Ende ist der 30. April dieses Jahres.

Parallel werden Restarbeiten in der Northeimer Straße (L 1037) erfolgen, die ebenso eine Sperrung für den Durchgangsverkehr erfordern. Die Umleitung in Richtung Ellrich wird wie im vergangenen Jahr wieder über Appenrode und Werna erfolgen.