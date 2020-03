Landwirt in Trebra ärgert sich über Trägheit der Behörden

Die Landwirtschaft ist sein Leben. Es gibt nichts Schöneres. Seit 45 Jahren ist Wilfrid Jakob ein Bauer aus Leidenschaft. Braucht ein Nachbar Hilfe, dann kümmert er sich. Wo andere Fäden ziehen, nimmt er Taue. Er scheut keine Arbeit, ebenso wenig Konflikte. Denn er hasst Ungerechtigkeiten, nennt sie auch beim Namen. Wilfrid Jakob ist unbequem. So kennen ihn auch die Mitarbeiter der Unteren Naturschutzbehörde und des Veterinäramtes.

Drei Bäume bereiten ihm momentan die größten Sorgen. Die Dürre der vergangenen Sommer hat die Wildkirsche zur Strecke gebracht. „Die Bäume sind tot und deshalb eine Gefahr. Sie müssen weg, bevor sie umstürzen“, sagt Wilfrid Jakob. Seit zweieinhalb Jahren richtet er seine Appelle an die Naturschutzbehörde und erhält stets ablehnende Antworten. Die Bäume stehen am Rand von Jakobs Weide – einen Steinwurf entfernt von Helenenhof. Die Wiese ist für seine Rinder. Der Trebraer nutzt die Grasfläche aber auch als Koppel für die Pferde eines Freundes.

Erhält der 65-Jährige eine Baumfällgenehmigung, dann muss er eine Verwaltungsgebühr zahlen. Da atmet Wilfrid Jakob tief durch. „Das sehe ich nicht ein. Hier ist Gefahr in Verzug.“ Ums Geld geht es ihm dabei nicht. Es geht ums Prinzip. „Zahlen wir nicht schon genug Steuern?“ Mit den Behörden wird er wohl nie Freundschaft schließen. „Ich habe das Gefühl: An die Kleinen trauen sie sich ran, aber nicht an die Großen. Wir haben die strengsten Auflagen“, ärgert sich Jakob, der seit 1996 in Trebra lebt. „Während die Ämter den Hobby-Landwirten nur Steine in den Weg werfen, dürfen die Agrar-Unternehmen machen, was sie wollen.“ Besonders empört ihn, wenn die technisierte Feldarbeit nicht rechtzeitig vor Baumwurzeln stoppt oder Grünstreifen an den Acker-Grenzen gepflügt werden. Insekten sterben auch im Südharz.

Der Eindruck sei falsch, widerspricht Jessica Piper vom Nordhäuser Landratsamt. Auch die Agrar-Firmen bewegen sich nicht im rechtsfreien Raum. Die Behörden haben auch die Unternehmen im Blick. Auf Jakobs Kritik an der Verwaltungsgebühr erwidert Piper: „Wenn wir einen Bescheid erteilen, gibt es Richtlinien, an die wir uns zu halten haben.“ Gebühren sind vorgeschrieben. „Kostenfrei geht nicht.“ Hier handele es sich um 25 Euro.

Die Wildkirsche an Jakobs Weide will die Naturschutzbehörde noch nicht aufgeben. Die „sehr alten Bäume“ seien schließlich „prägende Gehölze“ der dortigen Landschaft, argumentiert Jessica Piper. Deshalb möchte das Amt sie erhalten. Es soll eine weitere Vegetationsphase abgewartet werden. Dann sehe man, wie es den Bäumen wirklich geht.

Wilfrid Jakob bleibt skeptisch und fragt sich: „Wer übernimmt die Verantwortung, wenn die Bäume kippen und Schaden anrichten?“