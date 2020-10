Laudenbach, eine Gemeinde bei Heppenhein, stand vor 30 Jahren Pate bei der Gründung der SPD in Straußfurt. Für eine Gruppe von SPD-Mitgliedern des Ortsverbandes Laudenbach und seiner Arbeitsgemeinschaft 60plus war das jüngst Anlass, Thüringen einen Besuch abzustatten.

Ziel war Weimar mit seinen Sehenswürdigkeiten. Unter anderem wurden das Haus der Weimarer Republik und die Gedenkstätte Buchenwald besichtigt. „Auf der Rückfahrt haben die Männer und Frauen in Straußfurt haltgemacht. Vor 30 Jahren, von 1990 bis 1994, gab es rege Kontakte zwischen Straußfurt und Laudenbach“, informiert Bürgermeister Olaf Starroske (BIST). Wie er berichtet, erfolgten gegenseitige Besuche in den Orten. So trat bereits im April 1990 der Laudenbacher Chor des Singvereins bei einem Gottesdienst in Straußfurt auf. 1991 gab es eine Rettungsaktion für die Straußfurter Bibliothek. An die 1500 Bücher waren nach Straußfurt gebracht worden. 1992 wurde Straußfurt im Rahmen einer großen Rundreise durch die neuen Länder von den Laudenbachern besucht. Es hatten Frauentreffen stattgefunden, bevor Mitte 1993 die offiziellen Kontakte geendet hatten.

Der ehemalige Straußfurter Pfarrer Klaus Burges, Mitbegründer der Straußfurter SPD, nahm an dem Treffen teil. Er erinnerte an den schwierigen Beginn nach der Wende und seinen Aufenthalt 1990 in Laudenbach. Auch Herbert Bangert, der damalige Vorsitzende des Ortsverbandes Laudenbach, konnte sich noch gut an die Ereignisse vor 30 Jahren erinnern.

Olaf Starroske freute sich über den Besuch und empfing die Gäste. Bei einem Rundgang gab er einen Überblick über die Entwicklung des Ortes in den letzten 30 Jahren. Zu Gast war auch SPD-Kreisvorsitzender Christopher Harsch, der den Genossen von der Arbeit der SPD im Landkreis berichtete. Wie er wissen ließ, hat die SPD nur 79 Mitglieder im Landkreis, darunter ein einziges in Straußfurt. (akl)