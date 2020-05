Leipziger Wave-Gotik-Treffen fällt aus

Wave Gotik-Fans im Küchengarten in Gera

Am Sonnabend, dem 25. August, trafen sich etwa 30 geschmackvoll gekleidete Anhänger der schwarzen Subkultur beim Viktorianischen Picknick im Küchengarten in Gera. Bei Kaffee, Kuchen, Wein und Sekt wurde über manche Erlebnisse beim Original, dem Viktorianischen Picknick zum Wave Gotik Treffen in Leipzig über Pfingsten, erzählt.

Foto: zgt