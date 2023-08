Letzte Generation bremst in Erfurt den Berufsverkehr aus

Erfurt. Protestbewegung „Letzte Generation“ lief betont langsam über Erfurts Hauptverkehrsader.

Knapp 30 Anhänger der Bewegung „Letzte Generation“ liefen am Mittwochnachmittag in einem Protestmarsch betont langsam vom Hauptbahnhof, über den Juri-Gagarin-Ring, Talknoten, Andreasstraße bis zum Domplatz und bremsten so den Berufsverkehr aus.

Damit wollen sie ein Zeichen an die Bundesregierung senden und unter anderem einen Gesellschaftsrat einfordern.

