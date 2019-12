Hohenfelden. Nach vier Wochenenden klang die erste Seeweihnacht am Südufer des Stausees Hohenfelden am Sonntag aus.

Letzte Überfahrt im Fischerboot zur Seebrücke

Ein letztes Mal setzte der Stedtener Fischer Uwe Müller den Weihnachtsmann und die Muschelprinzessin Caroline Hüll per Motorboot über den Stausee Hohenfelden: Zum Ausklang der Seeweihnacht am südlichen Ufer, die sich über alle vier Adventswochenenden erstreckte, empfing am Sonntagabend noch einmal ein dichtgedrängtes Spalier von Besuchern das Boot an der Seebrücke.