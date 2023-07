Letzter Schultag in Thüringen – Nächstes Jahr früher Ferienstart

Erfurt Sommer, Sonne, Freizeit: In Thüringen starten am Wochenende die Sommerferien. Bildungsminister Helmut Holter blickt auf ein erneut herausforderndes Schuljahr zurück.

Leistungskontrollen und Hausaufgaben adé: Für rund 251.000 Kinder und Jugendliche in Thüringen beginnen am Samstag die Sommerferien. Bis zum 19. August können die Schülerinnen und Schüler die Seele baumeln lassen - und sich vor allem ihrer Freizeit widmen. "Es war einmal mehr ein aufregendes und aufreibendes Schuljahr: Ich bin dankbar, dass wir gemeinsam die vielen Herausforderungen gemeistert haben", sagte Thüringens Bildungsminister Helmut Holter (Linke) der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt.

Er verwies auf Nachwirkungen der Corona-Pandemie und eine "Welle von anderen Infektionskrankheiten in Winter und Frühjahr". Außerdem wirkten sich der Lehrermangel und der russische Angriffskrieges gegen die Ukraine aus. "Es ist gelungen, alle zu uns geflüchteten Kinder und Jugendlichen mit Schulplätzen zu versorgen", so Holter.

16.600 Schüler haben Abschluss gemacht

Nach vorläufigen Zahlen war es für rund 16.600 Schülerinnen und Schüler das letzte Schuljahr - sie haben nun einen Abschluss in der Tasche. Darunter sind rund 6100 Abiturienten, etwa 7800 Absolventen der Regelschule, 1700 mit Hauptschul- und rund 900 mit qualifiziertem Hauptschulabschluss sowie 200, die den schulischen Teil Fachhochschulreife absolvierten.

Während die Schulferien in diesem Jahr mitten im Sommer starten, werden sie kommendes Jahr schon sehr früh beginnen: Im Wahljahr 2024 geht es schon am 20. Juni los, im Jahr 2025 dann am 28. Juni.

Sorgentelefon bietet Unterstützung

Vielerorts ist der letzte Schultag am Freitag mit der Ausgabe von Zeugnissen verbunden. Das Bildungsministerium machte auf das Sorgentelefon aufmerksam, wenn die Ferienfreude beispielsweise durch schlechte Noten getrübt ist. Im vergangenen Jahr wurden mehr als 1000 Gespräche beim Sorgentelefon geführt, nicht nur rund um die Zeugnisausgabe. Besonders häufig sorgten Mädchen und Jungen im Alter zwischen 10 und 14 Jahren Unterstützung.