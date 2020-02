Über viel Interesse an ihrer Führung zum Denkmal und durch die Albert-Schweitzer-Begegnungsstätte konnte sich Gesina Malisius (links) freuen.

Weimar. Zwei weitere kostenlose Angebote im Schlosspark Belvedere halten Weimarer Stadtführer am Samstag zum Weltgästeführertag bereit.

Lieblingsorte in Weimar und in Belvedere

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Lieblingsorte in Weimar und in Belvedere

Die Albert-Schweitzer-Begegnungsstätte war Freitag der erste Lieblingsort, zu denen Stadtführer Interessierte am Weltgästeführertag geleitet haben. Gesina Malisius musste nicht lange überlegen: Sie ist Stadtführerin und Leiterin des Hauses in Personalunion. Diana Schmidt nahm Interessierte später mit in die pulsierende Steubenstraße.

Ziel zweier Führungen ab Parkplatz ist am Samstag, 22. Februar, der Schlosspark Belvedere. Mit Ingrid-Brigitte Menzel geht es ab 13 Uhr unter anderem zum Heckentheater. Wolfgang Renner erzählt ab 14 Uhr beim Gang unter anderem zur Großen Grotte, wie eine Windharfe funktioniert, die dort wieder installiert werden soll.