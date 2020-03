Lied soll Menschen aufmuntern: Karnevalist aus Niederdorla singt Song zum Coronavirus

Der Virus Covid-19 beschäftigt derzeit viele Länder. Tausende Infizierte werden behandelt. Menschen, bei denen die Krankheit nicht nachgewiesen ist, stehen unter Quarantäne. Mit einer gut dreiminütigen Parodie zum Virus möchte Robert Lauberbach aus Niederdorla den Betroffenen ein Lächeln ins Gesicht zaubern und sie damit aufmuntern.

Den ernsten Charakter nicht anzweifeln

Am Dienstagmorgen habe sich der 36-Jährige eigentlich der Gartenarbeit widmen wollen, niedrige Temperaturen und anhaltender Nieselregen hätten diesen Plan durchkreuzt. Er könne nicht genau sagen, wie es dann zu der Parodie kam, sagte Lauberbach, der seit einigen Jahren beim Carneval Club Niederdorla auf der Bühne steht. Die Medien hätten ihn aufmerksam gemacht, als er ein paar Akkorde auf seiner Klampfe übte.

Youtube Corona UH

Mit seiner Parodie möchte der 36-Jährige nicht den ernsten Charakter der Krankheit oder der Vorsichtsmaßnahmen anzweifeln. „Man macht ja auch keine Parodien über chronisch Kranke, vielmehr möchte ich mit dem Song etwas aufmuntern und den Betroffenen und deren Familien ein bisschen Aufmunterung schenken“, sagt Robert Lauberbach.

Text, Refrain und Melodie nach gut einer Stunde fertig

Es hätte gut eine Stunde gedauert, dann seien Text, Refrain und Gitarrenmelodie fertig gewesen. Lauberbach feilte etwas, bis der Song rund war. Auch der Refrain „Corona-Corona“ passe genau zur Melodie, erläutert er. Am späten Nachmittag habe er ein Handyvideo von sich aufgenommen und in eine Niederdorlaer Dorfgruppe im Internet geteilt.

Bereits kurze Zeit später hätten ihn Dutzende Nachrichten erreicht, das gut dreiminütige Musikvideo wurde bisher gut 300-mal geteilt und erreichte Tausende Zuschauer. Etwas kritisch sieht Lauberbach die Berichterstattung der Medien. „Es ist wichtig über die Ausbreitung des Virus zu informieren. Wir haben aber auch noch viele andere Themen, die unser Land beschäftigen. Ich denke da an die Anschnallpflicht in Schulbussen oder an die Situation an der griechischen Grenze. Darum ist es ruhig geworden“ sagt Lauberbach.

