Berlin. Christian Kahrmann alias "Benny Beimer" erkrankt im Frühling an Covid-19. Seine Eltern stecken sich bei ihm an - mit tödlichen Folgen.

Der Schauspieler Christian Kahrmann kämpft mit einem schweren Verlust. Nach einer Corona-Infektion starb zunächst sein Vater Ralf im April dieses Jahres. Er wurde 80 Jahre alt. Nun berichtet Kahrmann in der "Bild"-Zeitung: Auch seine Mutter Ute (79) starb Anfang Juni. Sie litt an einer Krebserkrankung, doch zusätzlich hatte sie sich ebenfalls mit dem Coronavirus infiziert.

Besonders schmerzhaft für den "Lindenstraßen"-Schauspieler Kahrmann: Seine Eltern hatten sich bei ihm angesteckt. Kahrmann hatte sie beide im März besucht. Da war er selbst schon infiziert. Kurz darauf ging es ihm schlechter, er wurde drei Wochen lang im künstlichen Koma gehalten. Als er Anfang April wieder aufwachte, erfuhr er, dass sein Vater gestorben war.

Schauspieler Christian Kahrmann: Mutter gestorben

Am 4. Juni sei nun auch seine Mutter Ute an den Folgen ihrer Erkrankungen verstorben, sagte Kahrmann laut dem Zeitungsbericht. "Ich habe das Ganze noch nicht richtig verarbeiten können", sagte der Schauspieler. "Es liegt mir schwer auf der Seele." Wegen seines eigenen schweren Krankheitsverlaufs musste der als "Benny Beimer" in der "Lindenstraße" bekannt gewordene Schauspieler vier Wochen lang in die Reha.

Familie Beimer aus der "Lindenstraße" (Archivbild von 1985). Foto: /WDR/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit einer Berichterstattung über die Sendung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++

Die Beerdigung seiner Mutter plante er von dort aus, zusammen mit seiner Schwester Bettina. Neben den psychischen Belastungen verarbeitet Kahrmann nun auch die körperlichen Folgen der Infektion: Den Rollator brauche er nicht mehr, aber joggen könne er noch nicht. Allerdings könne er sich noch immer Texte merken. Er hofft, dass er bald wieder vor der Kamera steht. (fmg)