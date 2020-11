Linke loben legale Möglichkeit für Graffiti-Künstler in Nordhausen

Der Landkreis Nordhausen brauche mehr soziokulturelle Freiräume, meint Tim Rosenstock, jugendpolitischer Sprecher des Kreisverbandes der Linken. Erst vor Kurzem sei „Die Wand“ auf dem Petersberg in Nordhausen vorgestellt worden. „Dieses Projekt ist ein Schritt in die richtige Richtung und greift auch die Forderung unseres Jugendverbandes auf“, lobt Ann-Sophie Groß von der Nordhäuser Linksjugend. „Es gibt endlich legale Möglichkeiten für Graffiti-Künstler, ihre Kreativität auszuleben. Dass dies eine berechtigte und notwendige Forderung war, zeigt sich allein schon an der sehr guten Annahme der Wände.“

Das dürfe aber nur der erste Schritt sein, den Landkreis jugendgerechter zu gestalten, sagt Tim Rosenstock. Er meint: „Es mangelt vor allen Dingen an soziokulturellen Freiräumen wie sie einst etwa die Kulturkonditorei gewesen ist. Ein Raum, in dem junge Menschen sich ausleben können. Dazu muss auch die Politik entsprechende Weichen stellen und solche Freiräume ermöglichen.“