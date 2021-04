Lipprechterode: Ein Ostergeschenk für Schäfer Helmut Meißner und seine Leineschafe

Über die große Spendenbereitschaft der Südharzer sind Schäfer Helmut Meißner und sein Sohn Alexander in Lipprechterode sehr überrascht.

Lipprechterode. Unglaublich, aber wahr: Lipprechteröder Feuerwehr sammelt 10.000 Euro für den Schäfermeister, dem im Februar der Stall unter der Schneelast eingestürzt war.

Unerwarteten Besuch bekam Schäfer Helmut Meißner am Karsamstag von der Lipprechteröder Feuerwehr und dem Förderverein der Wehr. Das hatte einen guten Grund.

Am 9. Februar dieses Jahres war der Schafstall von Helmut Meißner unter den damaligen Schneemassen eingestürzt. 400 Schafe, darunter auch nur wenige Tage alte Lämmer und trächtige Tiere, befanden sich zu diesem Zeitpunkt in dem Stall. Die Kameraden der freiwilligen Feuerwehren aus Lipprechterode, Trebra, Kleinbodungen und Bleicherode gingen bei minus 20 Grad Celsius und einem halben Meter Schnee über ihre Belastungsgrenze hinaus, um so viele Tiere wie möglich aus dem eingestürzten Gebäude zu retten.

Leider kam für einige der Tiere jede Hilfe zu spät. Noch während des Einsatzes war der Kameradin Melanie Engelhardt aus Lipprechterode klar, dass hier noch weitere Hilfe – über das Einsatzgeschehen hinaus – nötig ist. Nach dem Einsatz trommelte sie fest entschlossen die Vorstandsmitglieder vom Förderverein zusammen, um mit ihnen Hilfsangebote zu organisieren.

Der Vorschlag zu einem Spendenaufruf fand sofort große Begeisterung und geschlossenen Rückhalt innerhalb des Fördervereins und der Feuerwehr. Durch den Spendenaufruf in den Medien und bei den Kameraden der Lipprechteröder Feuerwehr kam jetzt insgesamt eine Summe in Höhe von 10.000 Euro zusammen.

Jedem einzelnen Spender gelte ein ganz herzliches Dankeschön, erklären die Mitglieder der Feuerwehr und des Fördervereins. „Ohne diese Menschen mit dem Herz am richtigen Fleck wäre all dies nicht möglich gewesen“, betont Melanie Engelhardt. Über so viel Spendenbereitschaft waren auch Schäfer Helmut Meißner und sein Sohn Alexander überrascht. Auch sie bedanken sich bei allen Spendern.