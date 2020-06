Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Liturgie, Wort-Kunst und Musik

Die Cellistin Christina Meißner und DNT-Schauspielerin Elke Wieditz gestalteten am Sonntagabend in der Jakobskirche die 3. Lukas-Vesper. Im Mittelpunkt standen wie in allen Lukas-Vespern Worte zu Vergebung, Lebenssinn und Gerechtigkeit aus dem Lukasevangelium. So entstand und soll auch weiterhin ein emotionaler, spiritueller und intellektueller Raum entstehen, in dem sich biblisches Wort, Liturgie und Verkündigung mit Wort-Kunst und instrumentaler Musik begegnen, inspirieren, provozieren. Fortgesetzt wird die Reihe am Sonntag, 21. Juni, 19 Uhr, mit Nora Thiele an den frame drums und Max Landgrebe als Rezitator. Liturgie: Pfarrer Michael Haspel.