Löcher und hundert Kerzen im Grenzzaun bei Siemerode

Es ist ein bedeutendes Datum, der 20. Januar. Vor allem für die Siemeröder und Weißenborner. Denn an diesem Tag öffnete sich vor 30 Jahren offiziell zwischen dem Thüringer und dem niedersächsischen Dorf die innerdeutsche Grenze. Für die Bürger der beiden Ortschaften Grund genug, alle fünf Jahre an die Grenzöffnung mit einer Gedenkfeier zu erinnern. Dass dies wichtig ist, wurde bei der Feier an diesem Montag, als die Weißenborner und Siemeröder jeweils von ihrem Ort mit einem Fackelzug zum Gedenkstein zogen, deutlich.

„Wir sind verpflichtet, diese Erinnerung zu bewahren“, sagte Gudrun Glahn, Bürgermeisterin von Weißenborn, die gemeinsam mit Siemerodes Bürgermeister Christian Thüne in einem Dialog an die historischen Ereignisse erinnerte. Mit viel Freude sprudelte am Rande der Feier so manche Erinnerung an die Zeit der Grenzöffnung aus den Gästen heraus. So erinnerten sich Hubert Klingebiel und Edmund Trümper an die Silvesternacht am 31. Dezember 1989.

„Wir sind damals durch den Zaun gegangen – und haben bis morgens im Sportlerheim in Weißenborn

An die Grenzöffnung Siemerode - Weißenborn vor 30 Jahren wurde symbolträchtig erinnert. Foto: Eckhard Jüngel

gefeiert“, erzählt Edmund Trümper. Doch dies sei alles nicht so leicht gewesen. „Wir haben von unserer Seite die Schrauben gelöst, und auf der anderen Seite wurde gleichzeitig geschraubt“, ergänzt Hubert Klingebiel. Dies war wegen der Verschraubung des Grenzzauns nötig, sonst hätte man diesen nicht öffnen können. Dass bis in den Morgen gefeiert wurde, konnte Gudrun Glahn während der Begrüßung bestätigen: „Ich habe gehört, man soll Silvester 89 bis um 8 Uhr gemeinsam gefeiert haben!“ „Das war eine Nacht, die werde ich nie vergessen“, blickt der Siemeröder Hubert Klingebiel zurück.

Christian Thüne erinnerte an ein denkwürdiges Ereignis weit vor dem 20. Januar 1990. „Könnt ihr Euch noch erinnern, als am 3. November 1989 hundert Kerzen von Siemerödern nach einem Friedensgebet in das Grenztor gesteckt wurden? Keiner konnte damals ahnen, wie sich alles entwickeln wird.“ Eine Erinnerung, die auch für die nächsten Generationen bewahrt werden müsse, darüber waren sich alle Anwesenden einig. Die beiden Orte tun dies mit ihren Feiern alle fünf Jahre am Gedenkstein und der jährlichen Feier am Tag der deutschen Einheit in Siemerode.

Lebhaft erzählt Edmund Trümper in einer kleinen Runde vor dem eigentlichen Beginn der Gedenkfeier am Montag von einem weiteren Erlebnis aus der Wendezeit: „Eine Woche, bevor die Grenze offiziell eröffnet wurde, habe ich zwei Verwandte durch den Zaun rüber geholt.“ Geparkt hätten die beiden auf der Lichtung, die nun seit 30 Jahren auch für ihn und alle anderen Siemeröder zugänglich ist. Durch ein Loch im Zaun sei man sich dann begegnet. Genau solche Erinnerungen müssen nun auch für alle nachwachsenden Generationen bewahrt werden, hieß es.

Nach der Andacht mit Pastorin Isa Sternhagen und Pfarrer Andreas Kruse, die musikalisch vom Siemeröder Chor begleitet wurde, endete die Gedenkfeier mit drei Hymnen. Die deutsche Nationalhymne, das Niedersachsenlied und das Eichsfeldlied erklangen zu der Musik der Band Thanas. Dann zogen die Gäste in das Sportlerheim in Weißenborn, an den Ort, wo vor 30 Jahren das erste Mal gemeinsam gefeiert wurde, um weiter in Erinnerungen zu schwelgen.