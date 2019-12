Sue Lyon und James Mason in Stanley Kubricks Verfilmung von „Lolita“.

Berlin. Sue Lyon ist gestorben. Sie ist vor allem für ihre Rolle in dem Film „Lolita“ bekannt. Film und Buch hatten für Skandale gesorgt.

„Lolita“-Schauspielerin Sue Lyon mit 73 Jahren gestorben

Die Schauspielerin Sue Lyon ist am Donnerstag in Los Angeles gestorben, das berichtet die „New York Times“ und beruft sich dabei auf einen langjährigen Freund der Schauspielerin. Ihr gesundheitlicher Zustand sei seit einiger Zeit schlecht gewesen.

Sue Lyon war mit ihre Rolle in Stanley Kubrick’s Film „Lolita“ bekannt geworden. Die Verfilmung basiert auf der Romanvorlage von Vladimir Nabokov, in der sich der Literaturwissenschaftler Humbert Humbert in die zwölfjährige Dolores Haze verliebt, die er Lolita nennt. 1962 war der Film mit einem Golden Globe ausgezeichnet worden.

Sue Lyon: Rolle der Lolita war ihr bekanntester Auftritt

800 junge Frauen sollen sich für die Rolle der Lolita beworben haben. Als die Besetzung verkündet wurde, bezeichnete Nabokov die Schauspielerin Lyon als „das perfekte Nymphchen“, angelehnt an die Worte seines Ich-Erzählers.

Auch das Werbeplakat für „Lolita“ sorgte für Aufsehen. Foto: imago / imago/Prod.DB

Sue Lyon war nach ihrer Verkörperung der Dolores Haze zunächst auf die Rolle der jungen Verführerin festgelegt. Sie spielte noch in rund 20 weiteren Filmen mit. „Lolita“ blieb jedoch ihre bekannteste Rolle.

Sue Lyon spielte als 14-Jährige die weibliche Hauptrolle in „Lolita“. Foto: imago / imago/Cinema Publishers Collection

1980 beendete sie ihre Karriere als Schauspielerin. Für Schlagzeilen sorgte sie auch mit ihren fünf Ehen, die immer wieder Inhalt von Artikeln und Diskussionen waren.

