Lotto-Glück: Millionengewinn der Fernsehlotterie geht nach Erfurt

Hamburg/Erfurt. Eine Mitspielerin aus Erfurt hat in der Deutschen Fernsehlotterie einen Millionengewinn gemacht.

Für eine Mitspielerin der Deutschen Fernsehlotterie aus Erfurt verabschiedet sich der November mit einer großen Überraschung: Sie hat in der Prämienziehung am Sonntag mit einem MEGA-LOS eine Million Euro gewonnen. Das teilte Deutschen Fernsehlotterie am Montag mit.

„Wir gratulieren herzlich zu diesem großen Gewinn! Gleichermaßen danken wir allen, die mit ihrem Los soziale Projekte in ganz Deutschland unterstützen und so unser solidarisches Miteinander gestalten“, so Christian Kipper, Geschäftsführer der Deutschen Fernsehlotterie. Im Jahr 2020 gab es insgesamt 814.797 Gewinnerinnen und Gewinner bei der Deutschen Fernsehlotterie, darunter 83 hohe Geldgewinne von 100.000 Euro und mehr. Insgesamt wurden 2020 durchschnittlich über 4,7 Millionen Euro monatlich als Gewinn ausgeschüttet.

Im Jahr 2020 seien über 42,4 Millionen Euro an 315 soziale Projekte vergeben worden, hieß es in der Mitteilung weiter. Mindestens 30 Prozent der Loseinnahmen fließen jedes Jahr über die Stiftung Deutsches Hilfswerk in den guten Zweck. Kindern, Jugendlichen, Familien, Seniorinnen und Senioren, Menschen mit Behinderung oder schwerer Erkrankung sowie Nachbarinnen und Nachbarn werde so ein besseres Leben ermöglicht. Bundesweit – in Städten und im ländlichen Raum. Die geförderten Projekte sollen dabei das solidarische Miteinander stärken und aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen begegnen.