Lottomittel für Narren in Gräinau-Angstedt

Der Gräfinauer Carnevalsverein (GCV)) kann sich jetzt über Lotto-mittel in Höhe von 5000 Euro freuen. Gebraucht wird das Geld für neue Kostüme und Vereinskleidung, deren Anschaffung hätten die Möglichkeiten des Vereins überschritten. Der GCV ist in seiner 62. Saison und ist in Gräfinau-Angstedt einer der Hauptakteure – nicht nur in der Faschingssaison, er organisiert auch eine ganze Reihe anderer Aktivitäten im Ortsleben.

Beantragt hatte die Mittel der CDU-Landtagsabgeordnete Andreas Bühl beim Innenministerium, der sich ausdrücklich bei Minister Georg Meier (SPD) für deren Bereitstellung bedankte.