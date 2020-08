Macaulay Culkin in einer Szene eines Google-Werbespots von Ende 2018. Der einstige Kinderstar ist 40 Jahre alt geworden.

Der bekannteste Kinderstar der 90er Jahre feiert an diesem Mittwoch einen runden Geburtstag: Macaulay Culkin, der im Jahr 1990 mit seiner Rolle in „Kevin – Allein zu Haus“ berühmt wurde, wird 40 Jahre alt. Als Zehnjähriger wurde Culkin mit dem Film quasi über Nacht weltberühmt.

Auf den Durchbruch folgten noch die Fortsetzung „Kevin – Allein in New York“ und Filme wie „Richie Rich“ und „My Girl“. Doch wie viele andere Kinderstars auch bekam der junge Schauspieler Probleme, als er aus den Rollen herauswuchs – zu eng war sein Image mit dem sympathischen Jungen verknüpft.

Nach den Erfolgen schlitterte er in private Schwierigkeiten. Mit 14 Jahren erlebte der „Kevin“-Darsteller einen heftigen Scheidungskrieg der Eltern. Im selben Jahr, 1994, kehrte Culkin der Schauspielerei und dem Showbusiness den Rücken zu.

Ungewohnte Freiheiten in „Kevin – Allein zu Haus“: Auch das Rasierwasser seines Vaters ist vor Kevin (Macaulay Culkin) nicht sicher. Foto: 20th Century Fox

Schlagzeilen machte er vor allem mit Gerüchten um seinen Drogenkonsum und einer Ehe, die er bereits im Alter von 17 Jahren einging und die vier Jahre später geschieden wurde. Ein weiterer tragischer Tiefpunkt: Im Jahr 2008 starb seine Schwester Dakota Culkin bei einem Verkehrsunfall.

Im Jahr 2013 schwenkte Culkin um auf das Musikgeschäft und ist aktiv in der Comedy-Rock-Band The Pizza Underground. Außerdem engagiert er sich in verschiedenen Künstler-Kollektiven.

Nach mehreren gescheiterten Beziehungen, unter anderem zu der Schauspielerin Mila Kunis, geht es privat für Culkin wieder bergauf. Er ist seit drei Jahren mit der Schauspielkollegin Brenda Song (31) zusammen. Die beiden planen Nachwuchs. „Wir üben viel“, erklärte Macaulay Culkin in einem Interview mit dem Magazin „Esquire“. Dabei gehe es natürlich um das richtige Timing. „Wir kriegen heraus, wann der richtige Zeitpunkt ist, und sorgen dann dafür, dass alles gut klappt!“ (les)

