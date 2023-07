Madonna „auf dem Weg der Besserung“

New York Wegen einer schweren bakteriellen Infektion hatte der Popstar mehrere Tage auf der Intensivstation verbringen müssen. Nun meldet sich Madonna auf Instagram zu ihrem Gesundheitszustand.

Die US-Musikerin Madonna (64) hat sich nach einem Krankenhaus-Aufenthalt bei ihren Fans für die Genesungswünsche bedankt. Sie sei „auf dem Weg der Besserung“, teilte Madonna via Instagram mit.

„Ich konzentriere mich jetzt auf meine Gesundheit und darauf, stärker zu werden, und ich kann euch versichern, dass ich, sobald es geht, wieder mit euch zusammen sein werde.“

Schwere bakterielle Infektion

Wegen einer schweren bakteriellen Infektion hatte der Popstar im Juni mehrere Tage auf der Intensivstation verbringen müssen und seine eigentlich ab dem 15. Juli geplante Welttournee zunächst verschoben. Als sie im Krankenhaus aufgewacht sei, habe sie als erstes an ihre Kinder gedacht, schrieb Madonna nun. Der zweite Gedanke habe ihren Fans gegolten. „Ich wollte niemanden enttäuschen, der Tickets für die Tour gekauft hat.“

Der „derzeitige Plan“ sei, den Nordamerika-Teil der Tour zu verschieben, den Europa-Teil ab Oktober aber wie geplant stattfinden zu lassen. Dabei waren unter anderem am 15. und 16. November in Köln und am 28. und 29. November in Berlin Konzerte geplant.