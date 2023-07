Sie ist die “Queen of Pop” und wird in einem Atemzug mit Michael Jackson und Prince genannt: Madonna.

Pop-Ikone in Klinik Medien: Madonna aus Krankenhaus entlassen – was bekannt ist

New York. Große Sorge um Pop-Ikone Madonna (64) – die Sängerin muss ihre Welttournee verschieben. Sie wurde offenbar bewusstlos aufgefunden.

Ab 15. Juli sollte die Welttour von Madonna im kanadischen Vancouver starten – doch daraus wird vorerst nichts

Ihrem Manager zufolge hat Madonna eine schwere Infektion erlitten und musste in einem Krankenhaus behandelt werden

Medienberichten zufolge soll die Sängerin mittlerweile wieder in ihrer New Yorker Villa sein

Was bislang bekannt ist

Die Popsängerin Madonna (64) muss ihre Welttournee nach einem Aufenthalt auf der Intensivstation wegen einer schweren Infektion verschieben. Das teilte ihr Manager Guy Oseary am Mittwoch über die Online-Plattform Instagram mit. Die US-Sängerin habe am Samstag eine "schwere bakterielle Infektion" entwickelt und musste auf eine Intensivstation eingeliefert werden. Ihrem Manager zufolge habe sie dort mehrere Tage verbracht. Medienberichten zufolge soll sich die Sängerin mittlerweile wieder in ihrer Villa in New York befinden.

Madonna nach schwerer Infektion offenbar aus Klinik entlassen – was bekannt ist

Oseary sagte am Mittwoch: "Ihr Gesundheitszustand bessert sich – sie ist aber noch in medizinischer Behandlung." Die 64-jährige Sängerin werde sich voraussichtlich vollständig erholen. Bis dahin müssten jedoch alle Termine auf Eis gelegt werden – hiervon ist auch die geplante Welttournee betroffen. Die sollte ursprünglich am 15. Juli im kanadischen Vancouver starten.

Berichten der "Page Six" zufolge soll Madonna am Samstag bewusstlos aufgefunden worden sein. In einem Krankenhaus in New York kam sie dann auf die Intensivstation. Im Krankenhaus soll die Sängerin mindestens eine Nacht lang künstlich beatmet worden sein. Nach Informationen der "BILD" war ihre Tochter Lourdes Leon die gesamte Zeit an ihrer Seite. Doch nun können ihre Fans aufatmen. Berichten des US-Senders CNN zufolge ist Madonna wieder zu Hause in ihrer New Yorker Villa.

Name Madonna Louise Ciccone (64) Geboren 16. August 1958 in Bay City, Michigan (USA) Kinder Lourdes Maria Ciccone Leon, Rocco John Ciccone Ritchie, David Banda Mwale Ciccone Ritchie, Mercy James Ehepartner Guy Ritchie (verh. 2000–2008), Sean Penn (verh. 1985–1989) Bekannte Titel Like a Virgin, Material Girl, La Isla Bonita und Like a Prayer

Madonna: Mediziner vermutet schlimme Diagnose – eine "absolut ernste Situation"

Der US-Sender zitiert eine namentlich nicht genannte Quelle. Der Sängerin gehe es dem Insider zufolge "gut". Madonna soll in einem Krankenwagen am Donnerstag zu ihrer Villa gebracht worden sein. Viele Details sind jedoch weiter unklar. Gegenüber RTL hat sich ein Mediziner zu einer potentiellen Diagnose geäußert. Medizinkorrespondent und Arzt für Präventionsmedizin Dr. Christoph Specht: "Ich gehe von dem aus, was ich bisher gehört habe. Das ist durchaus vereinbar mit einer Sepsis." Darunter verstehen Mediziner eine Blutvergiftung.

Specht weiter: "Das ist eine absolut ernste Situation." Offiziell bestätigen lässt sich diese Vermutung aber nicht. Madonnas Manager Guy Oseary sprach via Instagram nur von einer "schweren bakteriellen Infektion". Auch die Entlassung von Madonna am Donnerstag beruht bislang nur auf einer namentlich nicht genannten Quelle des US-Senders CNN. Seit Mittwoch hatte es keine offizielle Stellungnahme des Managements mehr gegeben. Fest steht: Ihre Welttournee soll zu einem späteren Zeitpunkt starten.

Sängerin Madonna bei der 65. Grammy Verleihung im Februar 2023. Foto: Chris Pizzello/Invision/AP/dpa

Manager von Madonna: Tour soll nur verschoben werden – Konzerte in Berlin und Köln

Oseary: "Wir werden weitere Details bekannt geben, sobald wir mehr wissen, einschließlich eines neuen Startdatums für die Tournee und für verschobene Shows." Noch vor wenigen Wochen war die 64-Jährige fit – freute sich auf die anstehende Tournee. In den sozialen Medien hatte sie mehrere Fotos von den Proben gepostet. Die Welttournee beinhaltet auch Auftritte in Köln (16. November) und Berlin (29. November).

Noch vor einigen Wochen war die 64-Jährige fit – freute sich auf die anstehende Tournee. In den sozialen Medien hatte sie mehrere Fotos von den Proben gepostet. Die Welttournee beinhaltet auch Auftritte in Köln (16. November) und Berlin (29. November). Ein neuer Starttermin soll zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden. (jsn/dpa/afp)