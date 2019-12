Märkte, Märchen, Märsche

Stödten. „Es war einmal“ so fangen viele Märchen an. Am Samstag um 16 Uhr öffnet sich der Theatervorhang im Gemeinderaum in Stödten. Für Groß und Klein soll es in diesem Jahr „Hänsel und Gretel“ sein. Die Tradition besteht schon seit sehr vielen Jahren. Man staunt immer wieder, wie viele Leute in den kleinsten Ortsteil von Sömmerda kommen. Nach der Theateraufführung kommt der Weihnachtsmann zu Besuch. Anschließend ist gemütliches Beisammensein mit Kaffee und Kuchen. Der Theaterclub und Frau Borrmann würden sich sehr freuen, wenn die kleinen Darsteller Applaus bekommen. Das ist der Lohn für die vielen Probestunden.

Renn-Nikoläuse

Bereits den 15. Weihnachtsmannlauf unter dem Motto „Laufen für einen guten Zweck“ erlebt Bilzingsleben am Samstag – gekoppelt an den 16. Weihnachtsmarkt im „Schenksgarten“. Fällt dieses Jahr die magische 400 an rennenden, laufenden, walkenden Weihnachtsmännern?

Das Rahmenprogramm beginnt bereits 11.30 Uhr. Pünktlich 12.19 Uhr eröffnet Bürgermeister Maik Jung dann den Trubel, 13 Uhr fällt der Startschuss zum Weihnachtsmannlauf. 14 Uhr werden Plätzchen gebacken mit der Landbäckerei Fischer, und im Bürgerhaus können Kinder basteln.

14.30 Uhr ist Siegerehrung des Laufs, 15 Uhr treten die Kinder aus dem „Steinzeitland“ auf, 15.30 Uhr kommt der Weihnachtsmann, 15.45 Uhr ertönen weihnachtliche Gesänge mit Isabell & Jolina, gefolgt von Chorgesang. Für 16 Uhr ist stimmungsvolle Atmosphäre mit weihnachtlichen Düften und musikalischem Ausklang angekündigt. Kaffee und Kuchen gibt es in der Kirche.

Adventssingen

. Eingeladen wird zum Adventssingen in der Kirche St. Martin in Witterda am Sonntag um 17 Uhr.

Verzaubert

Bereits zum 6. Mal verzaubert der Elternbeirat der Kindertagesstätte „Sonnenschein“ in Buttstädt am Freitag die Buttstädter Loh-Turnhalle zu einer traumhaften Märchenwelt. Die Vorbereitungen dazu laufen auf Hochtouren und geprobt wird zweimal die Woche. Wie jedes Jahr ist der Eintritt frei! Einlass für die Besucher ist ab 15 Uhr. Los geht es um 15.30 Uhr.

Liedertafel

Der Chor „Liedertafel Orlishausen“ gestaltet unter der Leitung von Natalie Jedigarjew ein Adventskonzert am Samstag um 17 Uhr in der beheizten Heilandskirche in Orlishausen. Unterstützung erhalten die Chorsänger von jungen Musikern am Cello und am Piano. Der Eintritt ist frei.

Chor-Doppel

Auch in diesem Jahr finden wieder die traditionellen Weihnachtskonzerte des Männergesangvereins Sömmerda statt. Unter der Leitung von Natalie Jedigarjew wollen die Sängerinnen und Sänger beider Chöre die Gäste in eine stimmungsvolle vorweihnachtliche Atmosphäre versetzen. Alle, die gern weihnachtliche Musik hören, sind herzlich eingeladen. Der Eintritt zu den Konzerten ist frei. Um eine Spende wird gebeten. Nach den Auftritten in Weißensee und Tunzenhausen sind beide Chöre nun am Sonntag ab 16.30 Uhr in der Franziskuskirche in Sömmerda zu hören.

Burg-Weihnacht

. Musikalisch-weihnachtlich empfängt die Runneburg in Weißensee am Samstag und Sonntag ihre Gäste. Am Samstag von 13 bis 21 Uhr und am Sonntag von 13 bis 19 Uhr ist Weihnachtsmarkt. Lieder erklingen, Liebhaber des Handwerks finden originelle Weihnachtsgeschenke und Dekorationen für ein festliches Zuhause. Zu entdecken sind Handgefertigtes, Seifen, Getöpfertes, Florales, Genähtes, Gefilztes, Süßes sowie erzgebirgische Schnitzkunst. Die Burg wird dekorativ in Szene gesetzt. In der Bastelstube können Kinder kreativ sein. Der Weihnachtsmann schaut vorbei, im Weihnachtscafé gibt es selbst gebackenen Kuchen.

Mit Eisenbahn

Am Samstag ist Weihnachtsmarkt vorm Rathaus und auf dem Marktplatz. 14 Uhr geht es los. Rastenbergs Vereine werden sich präsentieren, Geschenkideen und Überraschungen warten – genauso wie lukullische Verlockungen. Die Kleinen dürfen sich u.a. wieder auf die Kindereisenbahn freuen.

Kunstweihnacht

Traditionell findet auch in diesem Jahr wieder am 3. Advent der Kunstweihnachtsmarkt im Dreyse-Haus statt. Von 13 bis 17 Uhr können die Besucher durch die selbst gemachten Kunstwerke der Händler nach den perfekten, einzigartigen Geschenken für ihre Liebsten oder sich selbst stöbern. Weihnachtliche Klänge durch Carsten Tupaika sowie Glühwein, Kinderpunsch und Kuchen sorgen für weihnachtliches Ambiente im gesamten Dreyse-Haus in der Weißenseer Straße. Der Eintritt ist frei!

Besinnlich

Der Kunstherbstverein und der Gemischte Chor Rastenberg laden zum 3. Advent (Sonntag) in die Josefskirche ein. 16 Uhr gibt es Kaffee und Gebäck zu Klaviermusik, 16.30 Uhr beginnt das Weihnachtskonzert des Gemischten Chores Rastenberg, 18 Uhr wird – köstlich und klangvoll umrahmt – das Adventstürchen geöffnet.

Saftig-würzig

In der Monraburg Mosterei steigt am Samstag ab 15 Uhr die alljährliche Glühweinparty. Säfte, Moste und Weihnachtliches gibt es für Leib und Magen natürlich auch. Ein Unterhaltungsprogramm und Stände sind vorbereitet.

Festliches Konzert

. Nach zweijähriger Pause findet am 3. Advent wieder ein „Festliches Weihnachtskonzert“ im Bürgerhaus „Bayerischer Hof“ in Ostramondra statt. Nach dem Kaffeetrinken ab 15 Uhr werden Künstler der Musikalischen Komödie Leipzig, unterstützt von Alexander Voigt, Szenen und Lieder aus der Weihnachtsoper „Hänsel und Gretel“ zu Gehör bringen. Anschließend werden gemeinsam Weihnachtslieder gesungen.