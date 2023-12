Fahrer hatte 1,66 Promille Mann liefert sich wilde Verfolgungsjagd mit Polizei in Südthüringen

Ein 37-jähriger Autofahrer ist in Südthüringen vor der Polizei geflüchtet. Dabei legte er waghalsige Manöver hin und fuhr mit bis zu 227 km/h.

Am Sonntag in den frühen Morgenstunden kam es zu einer rasanten Verfolgungsjagd in Südthüringen. Wie die Polizei mitteilte, fiel ein Mann den Beamten wegen seiner auffälligen Fahrweise zuvor im Rennsteigtunnel auf der A71 (Richtung Schweinfurt) auf.

Am Autobahndreieck Suhl sollte der 37-Jährige, der mit seinem Auto weiter auf die A73 in Richtung Coburg fuhr, kontrolliert werden. Der Fahrer reagierte jedoch nicht auf das Anhaltesignal und versuchte, sich der Kontrolle zu entziehen. Dabei legte er den Angaben zufolge eine Geschwindigkeit von 227 km/h hin.

Fahrer betrunken im Straßengraben

An der Anschlussstelle Schleusingen verließ der Mann die Autobahn - die Verfolgungsfahrt setzte aber auch abseits der Autobahn fort. Nach einigen waghalsigen Manövern fuhr er in den Straßengraben und floh zu Fuß von der Unfallstelle. Nach etwa zwei Stunden habe man den betrunkenen 37-Jährigen dann im Straßengraben aufgreifen können. Eine Atemalkoholmessung habe einen Wert von 1,66 Promille ergeben. Das Fahrzeug wurde beschlagnahmt und der Mann wurde zu einer Blutentnahme ins Krankenhaus gebracht.

