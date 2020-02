Prag. Ein Unbekannter hat in Prager Straßenbahnen fünf Frauen von hinten die Haare abgeschnitten. Das Motiv des Täters ist bislang unklar.

Ermittlungen Mann schneidet Frauen in Straßenbahnen die Haare ab

Bizarre Übergriffe in Straßenbahnen beunruhigen die Menschen in Prag: Mehrere Frauen haben der Polizei berichtet, ein Unbekannter habe ihnen von hinten ihre langen Haare abgeschnitten. Fünf Fälle seien bisher angezeigt worden, wie ein Polizeisprecher am Dienstag mitteilte.

Die Ermittler gehen davon aus, dass es weitere Geschädigte in der tschechischen Hauptstadt gibt. Sie rufen sie dazu auf, sich zu melden. Das Motiv des Täters sei unklar.

Haare in Straßenbahn abgeschnitten: Prager Polizei veröffentlicht Foto

Eine Frau sei morgens im Prager Stadtteil Kleinseite mit der Straßenbahn gefahren, als sie plötzlich gespürt habe, dass ihr jemand an die Haare fasst, sagte Polizeisprecher Jan Danek. Dann habe sie feststellen müssen, dass ihr der Zopf fehlt.

Die Polizei veröffentlichte ein Bild einer Überwachungskamera, das einen Mann zeigt, der von den Behörden zunächst als Zeuge gesucht wird. Ermittelt wird wegen des Straftatbestands der Störung der öffentlichen Ordnung, der mit bis zu zwei Jahren Haft geahndet werden kann.

Es gibt immer wieder Fälle von Frauen, die im öffentlichen Nahverkehr Opfer von zunächst unbemerkten Übergriffen werden. Im August war ein Fall bekannt geworden, bei dem ein Mann hunderte Male unter den Rock von Frauen gefilmt haben soll. Der Bundesrat hatte im November beschlossen, dass dieses sogenannte Upskirting härter bestraft werden soll.

(mbr/dpa)