Erfurt. Martini: Laternen, Martinshörnchen mit neuem Geschmack, traditioneller Martinsmarkt, Gottesdienst. Der 10. November im Überblick:

Martinimarkt kleiner und kompakter

Hörnchen mit neuem Geschmack

Gottesdienst auf den Domstufen

Martini – für viele Erfurter ist der 10. November ein fester Bestandteil im Jahreskalender. 18 Uhr auf dem Domplatz zu stehen und die Laterne zu schwenken – das darf man nicht verpassen. Seit nunmehr 51 Jahren vereint die Martinsfeier Tausende Menschen auf dem Domplatz. Sie gilt sowohl dem Stadtpatron, dem heiligen Martin von Tours als auch Martin Luther, der eng mit Erfurt verbunden ist.

Einiges ist in diesem Jahr anders. Das City-Management ist am diesjährigen Martinsmarkt nicht beteiligt. Pfarrer Klaus Zebe verrät, wie der Tag ablaufen soll. „In diesem Jahr planen wir einen Martinsmarkt, der sich räumlich und vom Gesamtumfang verändert.“

Eröffnung des Marktes um 15 Uhr

Im Detail sieht das so aus: Die „Flying Kitchen“, ein zur Kulturbühne und Eventküche umgebauter Bauwagen der evangelischen Jugend Erfurt, wird neben der Ökobackstube auf dem Domplatz aufgestellt. Dort findet nach der Eröffnung des Marktes um 15 Uhr ein buntes Bühnenprogramm für Kinder und Familien statt. Bis vor dem Martini-Gottesdienst auf den Domstufen um 18 Uhr werden vor allem Familien mit Kindern zum Programm eingeladen.

Parallel sollen in der Ökobackstube der Stadt Erfurt Bastel- und Kreativangebote stattfinden. Hierbei unterstützen die offene Arbeit Erfurt, die evangelische Jugend Erfurt, das Pixel Sozialwerk, u.v.m.

Erfurter Vereine und Verbände präsentieren sich

„Die Stadt Erfurt, insbesondere die Kulturdirektion, wird den Martinitag mit den unterschiedlichen Elementen organisatorisch unterstützen im Rahmen der in der Kulturdirektion vorhandenen Kapazitäten“, zitiert Klaus Zebe aus einer Antwort der Stadtverwaltung an ihn.

Wie in den vergangenen Jahren präsentieren sich auch einige Vereine und Verbände und erwirtschaften an ihren Ständen Geld für ihre Projekte. „Neu dabei ist in diesem Jahr z.B. der Paul e.V., der sich mit seiner Arbeit besonders für Jugendliche in Erfurt engagiert“, sagt Klaus Zebe.

So war Martini in Erfurt in den vergangenen Jahren

Die Programmpunkte:

Mit dabei sind verschiedene regionale Schausteller (Kinderkarussell, Trampolinspringen) sowie regionale Gastronome, die eine Essens- und Getränkeversorgung übernehmen. Der Erfurter Winzer Jörn Goziewsky bereitet für die „Erfurter Traube“ und den „Round Table 211“ die ersten Kostproben seines Winzerglühweins zu, die schon vor der Adventszeit probiert werden können.

Martinshörnchen mit neuem Geschmack

Für die benötigte Infrastruktur (Toiletten und Wasserversorgung) hat sich die Firma Thüringer Zeltverleih Zentrum zur Unterstützung bereit erklärt. Klaus Zebe betont zudem: „Eine weitere Besonderheit in diesem Jahr ist, dass die Landbäckerei Thieme als Bäckerei für Martinshörnchen mitwirken wird. Bäckermeister und Geschäftsführer Xavier Bitter und Lars Thieme berichteten schon von den ersten Probehörnchen mit Schokolade, Praline und Krokant.“

Aber auch das klassische Martinshorn wird natürlich auf dem Markt zu finden sein. „Insgesamt wird der Markt etwas kleiner und verbindet sich mit dem ökumenischen Gottesdienst auf den Domstufen zu einem Martinsfest auf dem Domplatz“, sagt Klaus Zebe. Der Gesamtzeitraum der Veranstaltung ist von 15 bis 22 Uhr. Der Gottesdienst beginnt wie gewohnt um 18 Uhr. Während des Gottesdienstes pausieren alle anderen Geschäfte des Marktes und das Bühnenprogramm. Hauptverantwortlich zeichnet sich in diesem Jahr der Evangelische Kirchenkreis Erfurt. Das Motto lautet „Ich sehe was, was du nicht siehst“.

Das weiße Kreuz auf den Domstufen

Mit dem Gottesdienst wird an die beiden bekannteste Martins der Stadt, an Martin Luther und an den heiligen Martin von Tours, den Stadtpatron von Erfurt, erinnert. Ein großes weißes Kreuz wird traditionell weithin sichtbar auf den Domstufen stehen. Wie in jedem Jahr werden tausende Menschen mit Laternen erwartet und das St. Martins-Lied soll angestimmt werden.

Die Martinsfeier auf dem Erfurter Domplatz gilt sowohl dem Stadtpatron, dem heiligen Martin von Tours als auch Martin Luther, der hier in Erfurt zum Priester geweiht wurde. Foto: Marco Schmidt

Nach dem Gottesdienst, wird es noch einen Märchenerzähler geben und das „Trio Kießling & Süß“ aus Erfurt wird bis 22 Uhr den weiteren Abend musikalisch gestalten. Die Moderation übernimmt Werner Brunngräber von der Evangelischen Jugend Erfurt (Projektinitiator „Flying Kitchen“).

Der Martinsmarkt am 10. November auf dem Domplatz im Detail

15 -15.05 Uhr: Eröffnung des Martinsmarktes durch Senior Dr. Matthias Rein und Werner Brunnengräber

15.05 – 15.20 Uhr: Programm des Ev. Moritz- und Pergamenterkindergarten

15.25 – 15.40 Uhr: Chor Ev. Grundschule Erfurt

15.45 – 16.15 Uhr: Puppenspiel „Die Mantelteilung“LAG Puppenspiel: Monika Bohne

16.20 – 16.50 Uhr: Spiel, Gesang und Tanz mit den Erfurter Tanzzwergen

16.55 – 17.25 Uhr: Puppenspiel „Die Mantelteilung“LAG Puppenspiel: Monika Bohne

18 Uhr: Ökumenischer Gottesdienst

19 Uhr: Trio Kießling & Süß

EVAG verstärkt Angebot

Zur Martinsfeier auf dem Domplatz verstärkt die EVAG ihr Verkehrsangebot. Zum Ende der Veranstaltung fahren zusätzliche Bahnen. Auch auf der Bus-Linie 90 steht laut einer Mitteilung ein zusätzlicher Gelenkbus bereit.

Weitere Nachrichten aus Erfurt