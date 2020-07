Im Roßlebener Freibad will der MDR seinen Vereinswettkampf starten.

Roßleben. Der MDR-Vereinssommer startet am 10. August im Freibad in Roßleben.

MDR-Wettkampf in Roßleben

Das Freibad Roßleben steht gleich zu Beginn des MDR-Vereinssommers am 10. August im Blickpunkt.

In der täglichen Nachmittagslivesendung treten jeweils zwei Vereine in einem Spaßwettkampf gegeneinander an. Dabei wird auch die vielfältige Vereinsarbeit vorgestellt. Zum Auftakt duellieren sich der Bade- und Freizeitsportverein Roßleben und der Kindergarten-Förderverein Kleine Füße aus Rohrberg im Eichsfeld.

Zu gewinnen gibt es einen Tagespokal und ein Preisgeld in Höhe von 500 Euro für die Vereinsarbeit.