Mehr als 750.000 Euro bei Spenden-Gala von Böhmermann und Schulz

Köthen/Burg/Weimar Moderator Jan Böhmermann und Musiker Olli Schulz haben mit ihrer gemeinsamen Spenden-Gala bereits über 750.000 Euro eingenommen.

Bei einer Spenden-Gala haben Moderator Jan Böhmermann und Musiker Olli Schulz bisher mehr als 750.000 Euro gesammelt. Über 13.000 Menschen spendeten beim «Fest und Flauschig Weihnachtszirkus», wie am Sonntagvormittag auf der Plattform Betterplace zu sehen war. Der Erlös soll Projekten in Sachsen-Anhalt, Thüringen und Brandenburg zugutekommen. Ein Viertel des Geldes soll außerdem an die Organisation «Hateaid» gespendet werden.

Die Teams der Thüringer Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora, dem Johanniter-Kinderhaus «Pusteblume» in Burg (Landkreis Spree-Neiße) und der Initiative «Partnerschaft für Demokratie» in Köthen (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) hatten sich über die Wahl der Podcaster gefreut. Die jährliche Gala fand in diesem Jahr im Naturkundemuseum in Berlin statt. Insgesamt wurden dafür 250 Karten vergeben. Die Spenden wurden online gesammelt.

