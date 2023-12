Mehrere Gewaltdelikte in Erstaufnahmeeinrichtung in Suhl

In der Erstaufnahmeeinrichtung in Suhl kam es erneut zu Auseinandersetzungen.

Suhl Die Polizei musste am Wochenende mit mehreren Einsatzkräften in der Erstaufnahmeeinrichtung in Suhl anrücken. Mitbewohner waren aufeinander losgegangen.

Am Wochenende kam es wieder zu mehreren Gewaltdelikten in der Erstaufnahmeeinrichtung in Suhl. Laut Angaben der Polizei gab es handfeste Auseinandersetzungen nicht nur zwischen den Mitbewohnern, auch die Polizei wurde beim Erscheinen vor Ort angegriffen. Die Täter verwendeten dafür unter anderem Messer und andere gefährliche Gegenstände. Die Angreifer waren teilweise stark alkoholisiert, einige von ihnen standen zudem unter dem Einfluss von illegalen Betäubungsmitteln.

Zudem kam es erneut zu Diebstählen im Innenstadtbereich von Suhl. Diese Delikte kamen alle zur polizeilichen Anzeige und die ermittelten Täter erwartet nun ein Strafverfahren.

