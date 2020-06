Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Auf Senioren achten

Das hat man selten, dass man zu einem Gesprächstermin nicht ins Haus gelassen wird. Doch im Fall der Tagespflege „Der Generationen“ in Schleiz ist das gut gemeint und richtig. Denn in der Seniorentagesstätte, die nach dem dreimonatigen coronabedingten Shutdown am Montag wiedereröffnete, wird tagsüber eine Risikogruppe betreut. In den vergangenen Wochen und Monaten kamen vor allem aus den Altersheimen erschreckende Nachrichten. Viele Senioren, die durch harte Arbeit den heutigen Wohlstand erarbeitet haben, an dem sich auch nachfolgende Generationen erfreuen, überlebten das Virus nicht.

Während viele Pflegeheime keine Angehörigen mehr ins Haus ließen, waren jene Kinder und Ehepartner, die ihre meist unter Demenz leidenden Senioren daheim betreuen, überfordert. Sie hatten eine ähnliche Last zu tragen wie jene Eltern, die mit ihren Kindern daheim blieben, weil Schulen und Kindergärten geschlossen waren. Nun zieht langsam Normalität ein.

Angehörige der Senioren wie auch die Mitarbeiterinnen wissen um ihre Verantwortung. Die Last der vergangenen Wochen wie auch das geringere Einkommen in der Kurzarbeit werden sie mahnen, die Hygieneschutzmaßnahmen einzuhalten. Denn ein zweiter Corona-Shutdown würde ihnen jene Zeiten zurückbringen, die sie in den vergangenen drei Monaten erlebten.