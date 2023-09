16 Jahre lang stand Angela Merkel an der Spitze der deutschen Politik. Was macht die Bundeskanzlerin a.D. heute?

Berlin Klassentreffen mit Altkanzlerin: Angela Merkel hat vor 50 Jahren Abitur gemacht. Das hat sie jetzt in einem besonderen Rahmen gefeiert.

Was treibt Angela Merkel eigentlich in ihrer Freizeit? Schon in Zeiten ihrer Kanzlerschaft waren die Hobbys und Leidenschaften der deutschen Ex-Regierungschefin von höchstem Interesse – vielleicht auch, weil viele ihrer Aktivitäten durch geradezu urdeutsche Bodenständigkeit auffielen. In Erinnerung geblieben sind etwa ihre Italien-Urlaube auf der Mittelmeerinsel Ischia oder ihre Ski-Auszeiten mit Ehemann Joachim Sauer.

Vergangenen Samstag hingegen zog es die Kanzlerin a. D. in ihre uckermärkische Heimat. In Templin, keine eineinhalb Autostunden von Berlin entfernt, feierte die 69-Jährige einen Anlass, der aktuell bei vielen Menschen aus dem Jahrgang 1954 ansteht: das 50. Abi-Jubiläum. Als unprätentiösen Rahmen wählte die Klasse 12b der Erweiterten Oberschule (EOS) Templin eine Bootsfahrt auf der MS Uckermark, wie die "Bild"-Zeitung berichtet und mit Schnappschüssen dokumentiert.

Das Ausflugsschiff MS Uckermark im Stadthafen von Templin (Uckermark). Foto: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Monika Skolimowska

Merkel feiert Abi-Jubiläum: Abendessen gab's in der Seniorenresidenz

Laut Bericht absolvierte die ehemalige 12b die dreistündige "5-Seen-Rundfahrt", die laut Reederei Ziem "fantastische Ausblicke auf die Uferpromenade und ausgewählte Templiner Stadtansichten" bietet. Erwachsene zahlen für die Tour 16 Euro, Kinder die Hälfte, für Haustiere werden 5 Euro fällig. Für das leibliche Wohl ist gesorgt: etwa Bockwurst mit Bautzner Senf oder Fischbrötchen. Abendessen gab's für die Rentner-Truppe aber laut Bericht in der Seniorenresidenz "An der Buchheide". Begleitet wurde Merkel von einem Bodyguard.

Die Gesprächsthemen des Klassentreffens? Zum einen der ehemalige Klassenlehrer Wolf Donath, der im vergangenen Jahr verstorben war und zu dessen Ehren die Templiner Dampferfahrt veranstaltet worden sei, wie die "Bild" weiter berichtet. Zum anderen Merkels Memoiren, die im kommenden Jahr erscheinen sollen. "Kasi", so Merkels Spitzname unter ihren Schulkameraden (nach ihrem Mädchennamen Kasner), verspricht keine Gemeinheiten, verrät sonst aber wenig über das Projekt, so die Mitschüler.

Angela Kasner (heute Angela Merkel) bereitet im Juli 1973 – nach ihrem Abitur – mit Freunden beim Camping im brandenburgischen Himmelpfort (damals DDR) auf der Feuerstelle ein Essen zu. Foto: Fotoreport / dpa

Angela Merkel mit 1er-Abi – und viel Muße im Ruhestand

Die Altkanzlerin hatte 1973 ihr Abitur mit der Glanznote von 1,0 bestanden, verließ Templin in der Folge, um in Leipzig Naturwissenschaften zu studieren. Merkel blieb über die vielen Jahre aber in Kontakt mit ihren ehemaligen Mitschülerinnen und Mitschülern, man treffe sich regelmäßig, heißt es. Seit dem Ende ihrer Kanzlerschaft genießt Merkel ihren Ruhestand, wie sie in verschiedenen Interviews erzählte. Sie verbringe ihren Alltag mit Lesen, Wanderungen entlang der Ostseeküste und Hörbuch-Klassikern wie "Don Carlos" und Shakespeares "Macbeth". Ihre Kanzlerinnenrente beträgt geschätzte 12.000 Euro – plus steuerliche Vergünstigungen. (bee)

Angela Merkel (zweite Reihe, Mitte, damals Kasner) mit ihren Schulfreunden aus der 10. Klasse der Polytechnischen Oberschule Templin (1971). Foto: dpa/Bernd Gurlt

