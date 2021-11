In einem Zug der Deutschen Bahn kam es zu einer Messerattacke.

Kriminalität Messerattacke in ICE zwischen Regensburg und München

München. Bei einer Messerattacke in einem ICE wurden mehrere Menschen verletzt. Die Polizei nahm eine Person fest. Das Tatmotiv ist noch unklar.

Am Samstagvormittag hat es in einem ICE zwischen Regensburg und Nürnberg eine Messerattacke gegeben. Derzeit ist die Polizei in Seubersdorf im Landkreis Neumarkt mit einem Großaufgebot vor Ort.

Eine verdächtige Person wurde bereits festgenommen, wie die Polizei mitteilte. Ob es sich um den mutmaßlichen Täter handelt, ist unbekannt. „Derzeit liegen noch keine näheren Erkenntnisse zu den beteiligten Personen vor.“ Es bestehe aber aktuell keine Gefahr mehr.

Noch gibt es keine Auskunft über die Zahl der Opfer, allerdings ist von mehreren Verletzen die Rede. Unklar ist auch, ob es sich um einen terroristischen Anschlag handelt.

Mehr Infos in Kürze.

(lgr/dpa)