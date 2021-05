Die Talkshow-Legende Larry King ist mit 87 Jahren am 23. Januar 2021 an den Folgen einer Covid-19-Infektion gestorben.

Er wurde in den 1990ern durch die "Lindenstraße" bekannt: Willi Herren starb am 20. April 2021 im Alter von 45 Jahren.

Fürth. John Davis war die Stimme hinter dem Pop-Duo Milli Vanilli: Am Montagabend erlag der 66-Jährige aus Fürth seiner Coronavirus-Infektion.

Diese Prominenten sind 2021 gestorben John Davis (rechts), die Stimme hinter dem Pop-Duo Milli Vanilli, erlag mit 66 Jahren seiner Coronavirus-Infektion. Foto: IMAGO / Hoffmann

Diese Prominenten sind 2021 gestorben Der Fitnesspionier Werner Kieser ist Ende Mai im Alter von 80 Jahren an Herzversagen gestorben. Foto: Kieser Training AG / dpa

Diese Prominenten sind 2021 gestorben Skandale begleiteten die Karriere des Profi-Wrestlers Jerome Young alias New Jack. Er starb Mitte Mai mit nur 58 Jahren. Foto: Mike Kalasnik/Wikimedia Commons/CC-BY-SA-2.0

Diese Prominenten sind 2021 gestorben Der TV-Moderator Jan Hahn starb am 4. Mai nach kurzer, schwerer Krankheit. Er wurde 47 Jahre alt. Foto: dpa

Diese Prominenten sind 2021 gestorben Die italienische Sängerin Milva bei einem Auftritt 2012. Ihre Tochter bestätigte den Tod der rothaarigen Schlager- und Chansonsängerin am 24. April. Foto: Bodo Schackow/dpa



Diese Prominenten sind 2021 gestorben Er wurde in den 1990ern durch die "Lindenstraße" bekannt: Willi Herren starb am 20. April 2021 im Alter von 45 Jahren. Foto: imago images / APress

Diese Prominenten sind 2021 gestorben Prinz Philip, Ehemann von Queen Elizabeth II, schlief am 9. April 2021 im Alter von 99 Jahren für immer ein. Foto: dpa

Diese Prominenten sind 2021 gestorben Der US-Rapper DMX starb mit 51 Jahren am 9. April 2021. Foto: dpa

Diese Prominenten sind 2021 gestorben Die US-Schauspielerin Jessica Walter starb im Alter von 80 Jahren am 24. März 2021. Foto: dpa

Diese Prominenten sind 2021 gestorben Die Talkshow-Legende Larry King ist mit 87 Jahren am 23. Januar 2021 an den Folgen einer Covid-19-Infektion gestorben. Foto: Charles Sykes/Invision/AP/dpa



Diese Prominenten sind 2021 gestorben Magier Siegfried Fischbacher starb am 13. Januar 2021 mit 81 Jahren. Neun Monate zuvor verstarb sein Partner Roy Horn. Foto: imago images/Eventpress

Diese Prominenten sind 2021 gestorben Les McKeown ist am 20. April 2021 mit 65 Jahren plötzlich gestorben. Foto: IMAGO / ZUMA Press



John Davis war einer der Sänger von "Milli Vanilli"

Mit 66 Jahren ist er gestorben - an einer Covid-19-Erkrankung

Die Band mit den Frontmänner Fab Morvan und Rob Pilatus schaffte Ende der Achtziger den Durchbruch

Die Welt hat einen bedeutenden Sänger verloren: John Davis ist am Montagabend im Alter von 66 Jahren gestorben, wie dessen Tochter Jasmin Davis auf Facebook bekannt gab. Wie aus dem Beitrag hervorgeht, war der aus Fürth stammende Musiker an einer Coronavirus-Infektion erkrankt, die er nicht überlebt hat.

"Leider verstarb mein Vater heute Abend am Coronavirus. Er machte viele Menschen glücklich mit seinem Lachen und seinem Lächeln, seinem glücklichen Wesen, seiner Liebe und vor allem durch seine Musik. Er gab der Welt so viel! Bitte gebt ihm eine letzte Runde Applaus. Wir werden ihn sehr vermissen", schrieb Davis' Tochter auf Social Media.

Skandal: John Davis eigentliche Stimme von Milli Vanilli

Bei John Davis handelt es sich um eine der Stimmen hinter dem Pop-Duo Milli Vanilli. Die Band mit den Frontmänner Fab Morvan und Rob Pilatus schaffte Ende der Achtziger mit den Songs "Girl You Know It's True" oder "Baby Don't Forget My Number" den Durchbruch. Morvan und Pilatus sangen allerdings nur Playback, wie deren Produzent Frank Farian 1990 nach einem Ausfall des Playbackbands bestätigte. So bewegten Milli Vanilli lediglich die Lippen - und zwar zu den Stimmen von John Davis, Ray Horton und Charles Shaw.

Davis war bis zu seinem Tod als Musiker tätig. Noch während der Pandemie war er für Altenheimbewohner aufgetreten, um ihnen mit seinem Gesang Mut zu machen. Wann er sich selbst mit dem Virus infiziert hat, ist nicht bekannt.