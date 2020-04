Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Milton war extra beim Hundefrisör

Heute meldet sich das Tierheim am Wasserweg mit dem Mischlingsrüden Milton zu Wort. Milton ist jetzt ein Jahr alt. Er wurde aus familiären Gründen im Tierheim abgegeben. Jetzt sucht Milton eine ganz nette Familie, die auch genügend Zeit für den stattlichen Rüden hat. Er hat sich in kurzer Zeit ganz toll im Tierheim eingelebt. Alle lieben diesen Riesen, er ist 55 cm groß. Er ist sehr temperamentvoll, gelehrig und auch verschmust. Die neuen Besitzer sollten unbedingt Haus- und Grundstück besitzen, damit Milton nach Belieben rein und raus kann. Er hat gelernt, sich selbst zu beschäftigen, hat aber mehr Spaß am Spiel mit Frauchen oder Herrchen. Milton war bisher Wohnungshund – und fürs „Casting“ extra beim Hundefriseur. Die Fellpflege ist bei ihm nicht kompliziert, regelmäßiges Bürsten muss aber sein. Die neuen Besitzer sollten Hundeerfahrung besitzen und ihm viel Aufmerksamkeit schenken.. Wenn Milton Ihr Herz erobert hat, melden Sie sich bitte im Tierheim am Wasserweg, dort wartet ein ganz toller Hund auf Familienanschluss.

Kontakt: Tierschutzverein Sömmerda Tel.: 03634/610628