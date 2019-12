Ministerium spielt Optionen für die Pfefferminzbahn durch

Gibt es noch eine Zukunft für die Pfefferminzbahn? Und könnte der Personennahverkehr vielleicht irgendwann wieder auf dem Abschnitt Buttstädt bis nach Großheringen verkehren? Nach wie vor schwingt das Damoklesschwert der endgültigen Stilllegung über der Nebenbahn. Dass der Bund nun im Zuge der Bekämpfung des Klimawandels seine Regionalisierungsmittel aufzustocken plant, könnte zumindest für einen begrenzten Zeitraum auch für eine Belebung der „Pfeffibahn“ sorgen. Und obwohl das Ministerium von Andreas Scheuer eigentlich beabsichtigt, CO2 im Personenverkehr dadurch einzusparen, könnte die Maßnahme auch bei der Erfüllung eines anderen Zieles helfen, bei dem Bahn und Bundesverkehrsministerium jüngst nur für traurige Bilanzen sorgen konnten – dem schienengebundenen Güterverkehr.

Doch wie stehen die Chancen für die Regionalisierungsmittel – also den Geldern, mit denen der Bund den Nahverkehr der Länder fördert – und werden diese auch Pfefferminzbahn helfen? Auf Anfrage dieser Zeitung heißt es aus dem Thüringer Verkehrsministerium (TMIL): „Das Gesetzgebungsverfahren zur Änderung des Regionalisierungsgesetzes ist noch nicht abgeschlossen. Der Verkehrsausschuss des Bundesrats hat den Entwurf der Bundesregierung gebilligt. Insofern bestehen gute Aussichten, dass Thüringen zusätzliche Mittel zugewiesen werden“, so die Einschätzung aus Erfurt. Auch wenn der künftige Verteilungsschlüssel für Thüringen ungünstig sei, werde die Situation „abgemildert“.

Thüringer Verkehrsministerium diskutiert Möglichkeiten der Pfefferminzbahn

Zur Pfefferminzbahn hält das Verkehrsministerium des Freistaates fest, dass der laufende Vertrag für den Personenverkehr auf Pfefferminzbahn im Abschnitt Sömmerda – Buttstädt bis 2024 gesichert sei. „Unter dem Vorbehalt, dass das Regionalisierungsgesetz tatsächlich entsprechend angepasst wird, prüfen das TMIL und das Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr derzeit unter Beachtung der finanziellen und vergaberechtlichen Spielräume verschiedene Möglichkeiten, um die Planung des Landes entsprechend anzupassen. Für die Perspektive der Pfefferminzbahn werden mehrere Varianten diskutiert“, so ein Sprecher des Ministeriums.

Eine vergangene Untersuchung eröffne mehrere Optionen: So sei eine Überlegung in Erfurt, auf der Pfefferminzbahn einen Wochenendverkehr zu etablieren nach Vorbild der Rennsteigbahn. Zur Diskussion steht ebenfalls die Idee, den Verkehr auf dem Abschnitt Buttstädt – Großheringen wiederzubestellen. Allgemein sei auch die Verdichtung des Angebotes denkbar.

Zwei Faktoren bergen Risiko oder Chance – je nach Entschluss in Sömmerda

Unabhängig der Frage nach der Finanzierung gebe es jedoch noch zwei Variablen, die großen Einfluss auf die Zukunft der Nebenbahn hätten. Nämlich einerseits, ob kommunale Aufgabenträger des Straßenpersonennahverkehrs ihre Busverkehre auf die Pfefferminzbahn abstimmen und durch Abbestellung von konkurrierenden Angeboten stärken. Andererseits spiel für die Attraktivität der Pfefferminzbahn auch eine große Rolle, ob der Landkreis Sömmerda dem Verkehrsverbund Mittelthüringen (VMT) beitrete und durch das einfachere Tarifsystem die Attraktivität für Fahrgäste ansteige.

Ein Sprecher der Thüringer Eisenbahn GmbH (ThE), die die Strecke der Pfefferminzbahn gepachtet hat, macht eines deutlich: Die Infrastruktur könne langfristig nur erhalten bleiben, wenn genügend Personenzüge darauf verkehrten, der vorhandene Güterverkehr reiche dafür nicht – obwohl sich dieser sich trotz der unklaren Zukunft gut entwickele. So fahren zur Daimler-Tochter MDC Power werktags zwei Zugpaare täglich über die Pfefferminzbahn – hin würden Motorenteile gebracht, zurück fertige Motoren mitgenommen. Ein Zug wiegt bis zu 800 Tonnen, was einige Lkws von der Straße holt.

Thüringer Eisenbahn sieht wachsender Bedarf für Güterverkehre auf der Strecke

Zudem gibt es auch Gelegenheitsverkehre, der bei Bedarf zu den Unternehmen verkehrten. Autozulieferer Mubea in Weißensee erhält etwa drei Zugpaare pro Woche mit Bandstahl. Das Werk plant laut Informationen der ThE eine Erweiterung der Verlade- und Lagerflächen und will Güterverkehre auf der Pfefferminzbahn ausweiten.

Wachsend sei auch der Verkehrsbedarf im Bereich Holz. Aktuell führen über das Jahr etwa 15 Züge, wobei ein beladener Holzzug etwa 1900 Tonnen auf die Waage brächte. Dass es nicht mehr seien, scheitere daran, dass die transportierenden Logistikunternehmen nicht genügend Holzwagen vorhalten könnten oder an fehlenden Kapazitäten Lkw-Fuhrunternehmen zum geplanten Verladetag.

Kehren auch die Containerzüge auf die Pfefferminzbahn zurück?

Zudem würden jährlich etwa die unvorstellbare Menge von 40.000 bis 60.000 Tonnen Getreide über die Schienen zu verschiedenen Unternehmen transportiert. Die Agrarwirtschaft sorgt zudem für 50 bis 60 weitere Zugfahrten im Jahr, wenn wieder Großlieferungen von Düngerprodukten angeliefert werden.

Auch ein Containerverkehr zur Verladestation nach Kölleda sei laut ThE momentan wieder in Überlegung. Das oft vergessene Güterverkehrspotenzial ist in seiner Summe also durchaus bemerkenswert. Die vom Verein Pfefferminzbahn durchgeführten Freizeitverkehre im Jahr 2019 zeigten zudem, das Personenverkehr – wenigstens an bestimmten Tagen im Jahr – die Sonderzüge bis an die Beförderungskapazität bringen kann.

Bodo Ramelow wird an Wahlversprechen gemessen werden müssen

Sollte der Linken-Politiker Bodo Ramelow erneuter Ministerpräsident des Freistaates werden, so wird er sich auch an seinem Versprechen messen lassen müssen, er wolle sich im Falle der Wiederwahl für die Pfefferminzbahn einsetzen. Wie zuvörderst dargestellt, könnten die Rahmenbedingungen dafür auch nicht viel günstiger sein.