Mit Swepp und Tim auf Entdeckertour

Pünktlich zu den schrittweisen Lockerungen und der teilweisen Rückkehr der Kinder in die Schulen und Kitas erscheint ein neues Entdecker-Malbuch der Stadtwerke Erfurt. „Es ist mehr als ein reines Malbuch, denn es soll auch zum Rätseln, Knobeln und selbstständigen Lernen animieren und gleichzeitig Spaß machen“, sagt Annett Glase, Referentin Schulkommunikation.

Das Bildungsmaterial, das sich an Kinder im Alter von fünf bis acht Jahren richtet, entstand in einem Projekt mit Studierenden der Universität Erfurt und der SWE als Praxispartner im Rahmen eines Studienganges zur Bildung für Nachhaltige Entwicklung (BNE).

In dem Heft wird nicht nur erklärt, warum das Maskottchen der Schulkommunikation Swepp heißt. Gemeinsam mit dem kleinen Tim führt es auf 22 Seiten durch die Welt der Erfurter Stadtwerke – von der Reinigung der Straßen und Plätze über die Entsorgung von Müll bis zur Versorgung mit Strom, Gas und Wärme. Per Stadtbahn geht es in die Bäder oder den Egapark. Außerdem gibt es kindgerechte Einblicke in die Versorgung mit Trinkwasser.

Überall gilt es, nicht nur den Buntstift zu zücken, sondern auch kleine Aufgaben zu lösen. „Wir möchten den Kindern in diesen schwierigen Zeiten eine kleine Freude machen und stellen es Erfurter Kitas und Schulen kostenfrei zur Verfügung“, sagt Annett Glase.

Aber auch Erfurter Familien können sich ein Malbuch sichern. Die Stadtwerke verlosen 50 Stück. Die ersten 50 Interessenten, die an info@stadtwerke-erfurt.de schreiben, bekommen ein Malbuch nach Hause gesendet.

