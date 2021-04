Mit Tochter und Teddy im Truck auf Tour – Wie eine alleinerziehende Mutter die Herausforderungen der Krise meistert

Schwobfeld. Die Eichsfelderin Marie Fritz fährt einen 40-Tonner. Jetzt ist sie auch im Fernsehen zu sehen.

Noch steht der weiße Actros auf dem Hof der Spedition, doch gleich geht es für Marie Fritz mit dem 40-Tonner auf die Straße. Mit an Bord ist Herbert. Der hat seinen Platz hinter der Frontscheibe. Herbert ist ein besonderer Mitfahrer und schon so lange dabei, wie die 31-Jährige am Steuer eines Trucks sitzt. „Das sind mittlerweile neun Jahre“, würde er erzählen, wäre er kein Teddybär.

Doch das Plüschtier ist nicht das einzige, was die Fahrerkabine etwas anders aussehen lässt. Es gibt einiges an Deko, darunter einen Traumfänger. Und nicht nur das Namenschild, sondern auch die Farben pink und rosa verraten, dass der Truck das Reich einer Frau ist. „Ich habe es mir kuschelig gemacht“, sagt Marie Fritz und lacht.

Während das Auto beladen wird, ist Zeit für Hausaufgaben

Doch gemütlich soll es in dem Brummi nicht nur für sie und Herbert sein. In der Coronazeit hat die alleinerziehende Mutter nämlich ab und an noch einen Gast: Tochter Pauline. Da die Zwölfjährige derzeit auch Homeschooling machen und betreut werden muss, geht es mit Mama auf Tour. „Da ich in meinem Job als Fahrerin nicht homeofficetauglich bin, mussten wir uns etwas überlegen. Mit meinem Chef ist das geregelt“, erzählt die Truckerin.

Während sie auf die Beladung wartet, ist Zeit, um mit Pauline Hausaufgaben zu machen. Nur wenn mit der Schulcloud gearbeitet werden muss, wird es schwierig, denn der Internetanschluss fehlt. Dafür können Mutter und Tochter Zeit miteinander verbringen. Das sei der schöne Nebeneffekt, meint Marie Fritz, die sich immer bemüht, abends nicht so spät nach Hause zu kommen. Doch sie ist nun einmal diejenige, die für den Lebensunterhalt sorgen muss. Und auf der Straße heißt es: konzentriert sein.

Dass sie heute auf Tour gehen kann, freut sie. „Eine Woche vor Weihnachten bekamen wir die Kündigung. Das Unternehmen, in dem ich gearbeitet habe, ging in Insolvenz. Wieder eine Anstellung zu finden, ist in der Coronakrise nicht leicht. Als ich die Zusage von der Spedition Wolf bekommen habe, für sie fahren zu dürfen, ist mir ein riesiger Stein vom Herzen gefallen“, sagt die Eichsfelderin.

Bei den Worten merkt man ihr noch immer Erleichterung an. Denn etwas anderes als das Fahren, kann sich Marie Fritz nicht vorstellen. Das war schon immer ihr Traum, und große Maschinen reizen sie seit Jugendtagen. Um Baumaschinenführer werden zu können, brauchte sie Fachkenntnisse.

Mancher staunt, wenn er in der Kabine die Frau sieht

Also absolvierte sie eine Maurerlehre. Dass beides eigentlich Männerberufe sind, stört sie überhaupt nicht. Und Trucks fahren ja auch meist Männer. Den Lkw-Führerschein hat die Schwobfelderin damals gleich mitgemacht. „Je größer das Gefährt, um so besser“, meint sie mit einem Augenzwinkern.

Ein Büro als Arbeitsplatz wäre undenkbar. „Ich brauche etwas handfestes. Das habe ich und dazu in meinem Beruf einerseits mit den Kunden zu tun, andererseits bin ich im Truck zum Teil auch mein eigener Chef.“ Ein Akzeptanzproblem seitens der männlichen Kollegen hat die 31-Jährige nicht. Doch da gebe es den einen oder anderen Autofahrer, der während der Fahrt beim Blick in die Kabine schon staune, dass da eine Frau säße. „Die Situation gibt es öfter, und manchmal muss ich hupen, damit derjenige nicht vergisst abzubiegen oder zu lenken. Ich kann schließlich nicht so schnell ausweichen“, sagt sie.

Heute transportiert Marie Fritz mit ihrem 40-Tonner unter anderem Kunststoffplatten und Folien, aber auch Hausgeräte und ist in der Regel zwischen Leinefelde, Eschwege und Geismar unterwegs beziehungsweise zwischen Leinefelde und Ludwigsau. Je nach Tour kommen am Tag zwischen 150 und 300 Kilometer zusammen. Wie viele sie insgesamt im Laufe der Jahre zurückgelegt hat, weiß sie nicht. Kleine Reparaturen, wie einen geplatzten Schlauch, werden selbst ausgeführt, bei größeren geht es in die firmeneigene Werkstatt.

Mitgemacht hat Marie Fritz beim Fernsehformat „Hart in Fahrt – mein Leben auf der Autobahn“.

Donnerstag, 20.15 Uhr, RTL II.