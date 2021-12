Goldener Spatz: Mitglieder für Jury gesucht

Beim Medienpreis Goldener Spatz küren Kinder in Erfurt und Gera die Preisträger.

Film- und Medienfans zwischen neun und 13 Jahren aufgepasst! Bis zum 4. Februar 2022 könnt ihr Teil einer Kinderjury werden. Dabei geht es um die 30. Auflage des Medien-Festivals Goldener Spatz. Sie findet vom 29. Mai bis zum 4. Juni 2022 in Gera und Erfurt statt, wie die Deutsche Kindermedienstiftung Goldener Spatz mitteilt.

Prämiert werden die besten Kino- und TV-Beiträge sowie digitalen Medienangebote für Kinder. Und die Zielgruppe selbst entscheidet, wer beim größten Festival für deutschsprachige Kindermedien in Deutschland die Preise erhält. Denn zwei Kinderjurys vergeben die Goldenen Spatzen.

Dafür sichten, testen und diskutieren die Jurykinder während der Festivalwoche die eingereichten Beiträge. Am 3. Juni 2022 überreichen sie in Erfurt bei einer feierlichen Preisverleihung die Goldenen Spatzen. Bewerben können sich für die Jury Kino-TV Kinder aus dem gesamten Bundesgebiet sowie aus Österreich, der Schweiz, Südtirol, dem Fürstentum Liechtenstein, der deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens, aus Luxemburg sowie der deutschen Minderheit in Dänemark. Das Alter liegt hier zwischen neun und 13 Jahren. Die Kinderjury Digital bilden Jungen und Mädchen zwischen zehn und zwölf Jahren.

Während des Festivals werden die Jurorinnen und Juroren rundum betreut. Für Anreise, Unterkunft und Verpflegung ist gesorgt. Die Teilnahme ist für die Kinder kostenfrei. Für die Bewerbung muss ein Mitmachbogen ausgefüllt sowie eine Kritik verfasst werden.

Den Bewerbungsbogen gibt es unter: www.goldenerspatz.de