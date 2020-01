Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mittelaltercamp in Winterferien auf Gut Beinrode

Das Schullandheim Johannitergut Beinrode bietet in den Winterferien vom 9. bis 14. Februar eine Ferienfreizeit zum Thema Mittelalter an, teilt Geschäftsführer Ulf Bieler mit. Angesprochen sind Mädchen und Jungen von sieben bis zwölf Jahre. In dem Mittelaltercamp können die Teilnehmer viel erleben, sowohl auf dem Johannitergut als auch in der Umgebung. Langweilig soll es den Kindern nicht werden. Es gibt historisches Handwerk in der Schmiede, der Woll-, Kerzen-, Leder- und Papierwerkstatt sowie in der Tischlerei. Außerdem werden Kostüme angefertigt. Es gibt ein Turnier, und auch die Erkundung einer mittelalterlichen Burg steht an. Zum Abschluss der Woche dürfen sich die Teilnehmer auf ein Ritteressen mit Ritterschlag für die Jungen und die Mädchen auf die Erhebung in den Stand einer Burgdame freuen.

Anmeldungen unter: 03605/546530 oder freizeiten@johanniter-beinrode.de.