Penig. Nachdem in Mittelsachsen bereits ein Gymnasium in Augustusburg wegen einer neuen Corona-Infektion geschlossen wurde, musste nun auch eine Grundschule schließen.

Mittelsachsen schließt wegen Corona-Infektion wieder zwei Schulen

Nach der bestätigten Corona-Infektion eines Schülers an einer Grundschule in Penig (Landkreis Mittelsachsen) wird der Unterricht dort vorerst wieder ausgesetzt. Alle Kinder und Lehrer der betreffenden Klasse befänden sich demnach schon in häuslicher Quarantäne und sollen auch auf das Coronavirus hin untersucht werden, teilte die Stadtverwaltung am Sonntag auf ihrer Internetseite mit. Zuvor hatte die „Freie Presse“ darüber berichtet.

So sollen nun auch alle anderen Schüler der betroffenen Schule in der nächsten Woche vorsorglich wieder zu Hause lernen, hieß es. An der Schule werde lediglich eine Notbetreuung angeboten. Vor kurzem sei hatte es erst an einem Gymnasium in Augustusburg eine Neuinfektionen gegeben.