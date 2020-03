Funkmasten ähnlich wie dieser sollen in Appenrode und Woffleben aufgestellt werden.

Mobilfunk bald auch in Gudersleben

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mobilfunk bald auch in Gudersleben

Die weißen Flecke im Mobilfunknetz sollen in der Einheitsgemeinde Ellrich bald verschwinden. Die Verwaltung plant, in Appenrode und Woffleben zwei Funkmasten aufzustellen. Ein dritter Mast in Rothesütte soll später folgen.

In Appenrode sind die Grundstücksfragen geklärt. Der Mast soll südlich der Landstraße zwischen Appenrode und Werna aufgestellt werden. „Unser Zeitplan sieht vor, dass der Mast in einem Jahr stehen wird. Er soll 5G-fähig sein“, erklärt Appenrodes Ortsbürgermeister Ingmar Flohr (FDP). Die Anlage soll die Ortsteile Appenrode und Werna mit D1-Netz versorgen. Auch in Woffleben sind die Weichen für die Abdeckung mit Mobilfunk gestellt. „Hier kann es vielleicht schon dieses Jahr losgehen“, verrät Ellrichs Bürgermeister Henry Pasenow (CDU). Die Baugenehmigung für den Standort des Funkmastes unweit des Holzhofes liege vor. „Der Realisierungszeitraum ist uns von der Deutschen Funkturm GmbH nicht mitgeteilt worden“, hat der Bürgermeister keine genaueren Informationen. Ellrich sei nicht zuständig. Auf jeden Fall soll der Mast nicht nur Woffleben, sondern auch das benachbarte Gudersleben mit versorgen, wo bislang kein Mobilfunknetz besteht. In Rothesütte sei man noch nicht so weit. „Dort haben wir aber wenigstens eine Versorgung mit Breitband“, so Pasenow.