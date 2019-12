Mit schweren Brüchen gefunden: So geht es Thüringens traurigstem Mops-Mischling heute

Treue braune Hundekulleraugen blicken wachsam durch die Gegend. Auf dem Arm von Rüdiger Hundt im Tierheim Gehofen fühlt sich der kleine Mopsmischling sicher und geborgen. Seine Operation hat der Vierbeiner, der Anfang November in Wiehe von einem Unbekannten angefahren und schwer verletzt auf der Straßen zurück gelassen wurde, gut überstanden. Die Halskrause ist weg, nun befindet er sich auf dem Weg der Besserung.

Das Schicksal des Mopsmischlings, der mit offensichtlich zerschnittenen Vorderpfoten ins Tierheim gebracht worden war und sich später mit einem gebrochenen Becken in einer Erfurter Tierklinik noch einem aufwendigen Eingriff unterziehen musste, dessen Kosten am Tierheim hängenzubleiben drohten, rührte viele Menschen. Zahlreiche Spenden gingen für den kleinen Mops-Mix ein. „Es waren größere und kleinere Beträge, mal 5 Euro, mal 30. Eine Spende kam sogar aus Halle“, berichtet Tierheim-Mitarbeiterin Ines Scheler. Am Schluss war es immerhin so viel, dass damit die Tierarztrechnung komplett beglichen werden konnte. „Die war zum Glück auch noch um einiges niedriger ausgefallen als zunächst angekündigt war, und lag bei gut 800 Euro“.

Tierheim erhält in der Weihnachtszeit besonders viele Spenden

Das Tierheim Gehofen finanziert sich aus den Mitgliedsbeiträgen eines Zweckverbandes sowie aus Verträgen mit Kommunen zur Aufnahme von Fundtieren auch jenseits der Landesgrenze. Außerdem aus Spenden, für die mehrmals im Jahr unter anderem Tierheimfeste veranstaltet werden. Betreiber des Tierheims ist der Tierschutzverein „Am Weinberg“ in Artern. Und in der Vorweihnachtszeit bringen die Wichtelpäckchen etwas Geld in die Kasse, die Vereinsvorsitzende Christa Scheler jedes Jahr hingebungsvoll packt. Dennoch. Tierarzt, hohe Futterkosten, Investitionen – das Geld ist immer knapp. Eine so teure Operation eines herrenlosen Fundhundes zu finanzieren, hätte ein großes Loch ins Tierheimbudget gerissen. „Darum sind wir sehr froh und auch sehr dankbar, dass so viele Leute uns dabei unterstützt haben“, möchte sich Ines Scheler an dieser Stelle für die große Hilfe bedanken. „In der Weihnachtszeit sind die Herzen besonders weit. Da geben die Menschen besonders gerne und das spüren wir auch im Tierheim“, erzählt sie.

Kleiner Hund und ein großes Loch im Budget

Mops kann bald vermittelt werden

Zu hundert Prozent fit ist der Rüde, der von den Tierheim-Mitarbeitern als „ganz lieb und friedlich“ beschrieben wird, zwar noch nicht und bis dahin wird es auch noch eine Weile dauern. „Aber alles ist gut verheilt. Jetzt geht es an den Muskelaufbau und im Prinzip kann der Kleine schon vermittelt werden“, sagt Rüdiger Hundt und das ganze Tierheim-Team hofft, dass sich für den Fundhund jemand findet, der den Kleinen aus dem Tierheim holt und als vierbeinigen Gefährten mit zu sich nach Hause nimmt.