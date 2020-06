Susanne Hinsching ist die Leiterin der städtischen Museen in Nordhausen.

Nordhausen. Die städtischen Museen erweitern in Nordhausen ab 5. Juli ihre Öffnungszeiten.

Museen bereiten in Nordhausen neue Ausstellungen vor

„Durch die coronabedingten Verschiebungen der Sonderschauen sind im Kunsthaus Meyenburg und im Museum Flohburg gleich zwei neue Ausstellungen in Vorbereitung“, berichtet die Leiterin der städtischen Museen, Susanne Hinsching. Aus diesem Grund sei das Kunsthaus Meyenburg vom 29. Juni bis 4. Juli geschlossen. Am 5. Juli öffnet dann die Ausstellung „Einfach tierisch – Vom Hahn zum Pferd“.

Das stadthistorische Museum Flohburg ist vom 29. Juni bis 11. Juli komplett geschlossen, da auch die Schließung der Dauerausstellung aufgrund der zahlreichen Bedienelemente und Interaktionsstationen coronabedingt noch erforderlich ist. Die Sonderausstellungsbereiche öffnen mit der neuen Schau „Reichsstadt ist… Herrschaftszeichen und Recht“ zum Auftakt des 800. Jubiläums Reichsstadt Nordhausen am 12. Juli.

Ab dem 5. Juli werden auch die Öffnungszeiten der Museen wieder erweitert, zuerst im Kunsthaus Meyenburg und im Tabakspeicher, ab 12. Juli in der Flohburg. Die städtischen Museen sind dann einheitlich am Mittwoch, Donnerstag, Freitag und Samstag von 13 bis 17 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Montags und dienstags bleiben die Museen geschlossen.