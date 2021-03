Mutzkugeln, Bratwurst-Sushi und noch mehr Gerichte für „Thüringer Grillzeit“

Erfurt. Funke Medien Thüringen bringt am 1. Juni 2021 die „Thüringer Grillzeit“ heraus. Viele darin versammelte Rezepte setzen Klassiker neu in Szene.

Mutzbraten ist ein Klassiker aus Ostthüringen, ein kräftig gewürztes Stück aus Schulter oder dem Nacken des Borstentieres. Vor allem Majoran und das rauchige Birkenholzfeuer sorgen für den typischen Geschmack. Doch die Spezialität kann nicht nur an großen Grillwagen, sondern auch am heimischen Rost zubereitet werden, verspricht Marion Nestler aus Gera und bewirbt sich mit dem entsprechenden Rezept bei der Thüringer Grillzeit, dem neuen Rezeptmagazin Ihrer Tageszeitung. Für ihre Mutzkugeln werden Gehacktes, etwas Majoran, Kräutersalz, Pfeffer, Ei, Brötchen und Zwiebeln vermengt, zu faustgroßen Kugeln geformt, in Majoran gewälzt und in der Pfanne kräftig angebraten. Danach werden sie auf dem Holzkohlegrill auf frischem Birkenholz etwa 20 Minuten geräuchert. „In der Zwischenzeit kann man Kartoffelbrei und Sauerkraut oder Bratkartoffeln zubereiten, im Sommer passt auch Kartoffelsalat“, empfiehlt Marion Nestler. Dirk Funke aus Hundeshagen im Eichsfeld serviert derweil einen Thüringer Klassiker mit fernöstlichem Flair: Für seine Bratwurst-Sushi umwickelt er eine rohe Bratwurst mit gegartem Porree, Hackfleisch und Bauchspeck, gart es indirekt auf dem Grill und glasiert es mit Barbecue-Soße. Dazu gibt es scharfe Wasabi-Mayonnaise oder Senf.

Laden auch Sie Ihr bestes Grill-Rezept samt Fotos im Internet hoch, noch bis zum 31. März werden Ideen für Fleisch, Fisch und Gemüse, aber auch für Salate, Dipps, Gebäck, Desserts und passende Getränke gesucht. Zu gewinnen gibt es drei BBQ-Stationen. Hier werden die Rezepte hochgeladen:

