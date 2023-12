NABU Thüringen ruft erneut zum Vögelzählen auf

Jena Der Naturschutzbund (NABU) in Thüringen ruft kurz nach Neujahr erneut zur „Stunde der Wintervögel“ auf.

Bei der Mitmachaktion sollen Vögel am Futterhäuschen, im Garten, auf dem Balkon oder im Park gezählt und der Organisation gemeldet werden, wie der Nabu Landesverband Thüringen am Dienstag mitteilte. Die bundesweite Aktion startet am 5. Januar und laufe bis zum 7. Januar 2024. Sie findet dann bereits zum 14. Mal statt.

Eigenen Angaben zufolge soll die Aktion unter anderem Erkenntnisse über Wintergäste gewinnen, die aus kälteren Regionen in Nord- und Osteuropa nach Deutschland kommen. Darunter sind beispielsweise Erlenzeisige, Bergfinken und Seidenschwänze.

Konkret sollen Menschen von einem ruhigen Beobachtungsplatz aus jeweils die höchste Anzahl Vögel pro Art notieren, die im Laufe einer Stunde gleichzeitig an einem Ort zu sehen waren. Teilnehmerinnen und Teilnehmer können dann ihre Beobachtungen unter anderem über eine App oder per Telefon an den Nabu weitergeben.