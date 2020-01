Nächtliche Impression aus Kefferhausen

Die Kirche "St. Johannes der Täufer" in Kefferhausen bei Nacht hat Uwe Petzl eingefangen. Ein Stern (schwch zu erkennen) nahe der linken oberen Ecke ist der rote Überriese Beteigeuze, der laut Wissenschaft kurz davor ist, in einer riesigen Supernova zu explodieren. Dieses Ereignis wäre dann fast so hell wie der Halbmond oben im Bild. „Mal sehen ob wir das noch in unserem Leben erleben können", meint Sterngucker Petzl. „Aus den Überresten würde dann so etwas Ahnliches wie der Krebsnebel entstehen, dessen Vorgängerstern vor etwa eintausend Jahren explodiert ist. Dieses Ereignis wurde damals von chinesischen Beobachtern beschrieben. Die Supernova war so hell, dass sie sogar am Taghimmel beobachtet werden konnte."