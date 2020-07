Eine Nachtwanderung zu den Fledermäusen wird in Nordhausen angeboten.

Nordhausen. Mitarbeiter des Südharzer Naturparks laden zu einer Nachtwanderung an der Salzaquelle ein.

Nächtliche Tour zu den Fledermäusen in Nordhausen

Wer will, kann sich auf die Suche nach Fledermäusen begeben. Die Mitarbeiter vom Südharzer Naturpark veranstalten am Freitag, 10. Juli, ab 21 Uhr eine Fledermaus-Nachtwanderung an der Salzaquelle. Zunächst erhalten die Teilnehmer Informationen zum Lebensraum und zur Lebensweise der Fledermäuse. Es bleibt theoretisch, bis es dunkel ist. Dann startet die kleine Wanderung.

Die Teilnehmer tauchen ein in den Lebensraum der nächtlichen Jäger und lauschen deren Rufe. Erlebbar gemacht werden die nachtaktiven kleinen Säugetiere mit Fledermausdetektoren. Fledermäuse verdienen Aufmerksamkeit und Schutz. Denn die Lebensräume und das Nahrungsangebot der wendigen Insektenvertilger schrumpfen. Dabei gibt es Fledermäuse schon seit Urzeiten. Was können wir Menschen für den Schutz der Fledermäuse tun? Muss man vor Fledermäusen Angst haben? Was macht man mit geschwächten Fledermäusen? Diese und alle weiteren Fragen beantwortet Anja Apel vom Südharzer Naturpark während der Tour.

Für den Rückweg gegen 23.30 Uhr ist eine Taschenlampe empfehlenswert. Die Fledermausführung ist kostenfrei. Die Teilnehmer müssen aber eine Mund-Nasen-Abdeckung mitbringen.

Treffpunkt ist die Waldschenke an der Salzaquelle. Einen Parkplatz gibt es an der Gartenanlage am Hirschenteich.

Anmeldung: telefonisch unter 0361 / 573 93 20 02 oder per E-Mail an anja.apel@nnl.thueringen.de