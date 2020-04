Näherinnen fertigen in Nordhausen Masken an und verschenken sie

In Nordhausen lebende vietnamesische Frauen haben Stoffe organisiert und über 200 Community-Masken für den Mund-Nasen-Schutz genäht. Diese sollen aber nicht verkauft, sondern an Personen verteilt werden, die nicht in der Lage sind, selbst solche Masken anzufertigen. Die Frauen baten das CDU-Stadtratsmitglied Steffen Iffland um Hilfe. Er stellte den Kontakt zu drei Altenheimen her. So konnten sich die Bewohner vom St.-Jakob-Haus, vom Soweno-Seniorenheim und vom St.-Josef-Haus über Community-Masken freuen. Außerdem erhielten Mitarbeiter von drei Einkaufsmärkten diese Masken. Die vietnamesischen Frauen wollten ihre Namen nicht verraten. Die meisten sind selbstständige Unternehmerinnen in Nordhausen.