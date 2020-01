Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Närrisches Vergnügen für Jung und Alt in Worbis

„Ob Karneval, Fasching oder Fassenacht, ob in Köln, Mainz, Düsseldorf oder Worbis – es ist die sogenannte fünfte Jahreszeit, die man hier wie auch in vielen anderen Orten in Ausgelassenheit, Fröhlichkeit und mit viel Lebensfreude feiert“, sagt Jürgen Worm, Vorsitzender des Worbiser Carneval-Clubs (WCC). Der WCC richtet auch in dieser Saison wieder sechs öffentliche närrische Veranstaltungen aus und lädt alle Faschingsfans aus nah und fern ganz herzlich ein, eine oder vielleicht auch mehrere Karnevalsveranstaltungen der Krengeljäger-Narren zu besuchen.

Die Gäste der Elferratssitzungen erwartet laut Zeremonienmeister Torsten Kay Schuchardt ein buntes, abwechslungsreiches Programm mit Gesang, Tänzen, Sketchen und natürlich vielen Wortbeiträgen aus der Bütt. „Es ist ein Programm für Jung und Alt“, meint er. Wie könne das auch anders sein, da es schließlich von jungen bis hin zu jung gebliebenen WCC-Mitgliedern gestaltet wird. So ist das jüngste Mitglied des WCC gerade einmal zwei Jahre, das älteste aktive Mitglied 85 Jahre alt. Und insgesamt sind es 110 Personen, die das karnevalistische Programm für die Besucher aktiv gestalten werden. Die bekannte Band Estanas will ihrerseits mit schwungvoller Musik für Partylaune bei allen Prunksitzungen des Elferrats und beim traditionellen Kostümball sorgen.

Unterhaltung für alle Altersgruppen

Den Auftakt des närrischen Treibens bildet am Samstag, 8. Februar, um 19.30 Uhr die erste Elferratssitzung, dieser folgt am 15. Februar, 19.30 Uhr, dann gleich die zweite. Den 16. Februar sollten sich die etwas älteren Damen und Herren vormerken, denn an dem Tag wird ab 14.30 Uhr der Seniorenkarneval gefeiert. Am 22. Februar um 19.30 Uhr steigt schließlich die dritte Elferratssitzung. Natürlich sollen auch die kleinen Narren auf ihre Kosten kommen und ihren Spaß haben. Am 24. Februar sind sie zum Kinderkarneval willkommen. Los geht es um 14.30 Uhr. Und noch hat sich der Reigen nicht geschlossen. Denn ganz besonders bunt dürfte es in der Wipperstadt am 24. Februar werden, dann steht ab 20 Uhr der Kostümball auf dem Programm, auf den sich alle Freunde der Verkleidung schon riesig freuen.

Die Karnevalisten der Wipperstadt stehen schon jetzt in den Startlöchern und freuen sich auf viele kleine und große Gäste, mit denen sie so richtig auch in diesem Jahr Fasching feiern können.

Alle Veranstaltungen finden laut Mitteilung des Zeremonienmeisters im Haus des Handwerks in Worbis statt. Die Eintrittskarten sind ab Dienstag, 7. Januar, im Vorverkauf bei Schreibwaren Schaefer in der Langen Straße 27 in Worbis, Telefon 036074/92265, erhältlich.