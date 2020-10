31-Jährige aus Nepal seit acht Monaten in Wandersleben gestrandet

Dhana ist 31 und lebt in Dhaulageri. Im Februar machte sich die junge Frau aus dem kleinen Dorf in den nepalesischen Bergen auf den Weg nach Deutschland. Eines der Ziele war Wandersleben. Dort wollte sie für sieben Wochen ihre Deutschkenntnisse verbessern und lernen, wie hierzulande das Gastgewerbe läuft. Jetzt, im September, ist sie immer noch in Thüringen. Alle aktuellen Infos im kostenfreien Corona-Liveblog.

Für acht lange Monate hat die Corona-Pandemie die Nepalesin in Deutschland festgehalten. Immer wieder wurde in ihrem Heimatland der Lockdown verlängert und ihr somit die Rückkehr unmöglich gemacht. Doch am 1. Oktober soll endlich in Düsseldorf der Flieger via Katmandu abheben.

Zu Beginn große Verständigungsschwierigkeiten

„Wir wünschen, dass es funktioniert “, sagt Heike Scheffel vom Hotel Wandersleben. Dort ist Dhana am 14. Februar angekommen. Hinter der Hoffnung Scheffels steckt dahinter keineswegs die Erleichterung darüber, Dhana los zu sein. Im Gegenteil. „Sie ist uns in der Zeit ans Herz gewachsen und wir sind traurig, dass sie geht.“ Andererseits haben sie und ihre Familie erlebt, wie sehr ihr Gast unter Heimweh litt. „In Nepal leben die Familie eng miteinander. Dhana ist die älteste von fünf Schwestern. Sie wurde zu Hause schmerzlich vermisst“, sagt Heike Scheffel.

In den ersten Wochen wäre Heike Scheffel froh gewesen, wenn Dhana sich so rasch als möglich verabschiedet hätte. „Die Verständigungsschwierigkeiten waren groß, die junge Frau ein ganz schüchternes, verstörtes nepalesisches Mädchen“, erinnert sie sich. „Wir mussten begreifen, dass Mädchen in dieser Kultur nicht wirklich eine Rolle spielen.“ Verwirrt sei sie gewesen, sagt Heike Scheffel, weil ihr emanzipierte Personen ein anderes Leben präsentierten. Dass nepalesische Männer ganz anders sind, erlebten die Scheffels durch Tshering Lama Sherpa. Dhanas Freund arbeitete und lernte mehrfach schon in Wandersleben. Gerne hätten die Gastgeber der jungen Frau die Möglichkeit zum Arbeiten gegeben. Doch Dhana war mit einem Touristenvisum eingereist, was die Möglichkeit zu arbeiten ausschließt. So beschränkte sich das, was sie über die Gastronomie in Deutschland lernte, aufs Theoretische. Dafür aber erfolgte der Wandel zu einer selbstbewussten jungen Frau. „Die ersten Monate hatte sie nicht einmal das Haus verlassen. Das macht man nicht in Nepal, wenn es keinen Grund dafür gibt.“ Deutsch verstehen und lesen kann die junge Frau jetzt sehr gut. Auch dank Claudia Mattäi aus Neudietendorf, die ihr Deutschunterricht gegeben hat. Sie zeigte sich erstaunt von Dhanas Wissbegier und Aufnahmefähigkeit.

Lernen, alltägliche Dinge im Leben neu zu sehen

Jemanden, der sich nur auf einen kurzen Aufenthalt eingerichtet hat, über viele Monate zu beherbergen, kostet Geld. Unterstützung bekam Familie Scheffel von Ulrike Triller und Thomas Kleinschmidt aus Bechstedtstraß. Die Familien hatten sich während einer Nepalreise kennengelernt. Als Dhana Zahnprobleme bekam, hat sie Kleinschmidt kurzerhand zu seinem Zahnarzt mitgenommen und die Behandlungskosten gezahlt.

Die beiden engagieren sich in Nepal auch mit einer Patenschaft für eine Familie. Die soll bestehen bleiben, bis die Tochter das Studium beginnt. „Mit 2000 Euro im Jahr kann man viel bewegen“, sagt Ulrike Triller. Sie fügt an, dass sie alle über die Begegnung mit Dhana gelernt haben, die alltäglichen Dinge im Leben neu zu sehen. „Was wir als selbstverständlich hinnehmen, ist es in Wirklichkeit nicht.“

Heike Scheffel erinnert daran, wie entsetzt die junge Nepalesin war, als sie zum Kreiskarnevalsumzug erlebte, wie Süßigkeiten auf die Straße geworfen wurden. „Dass viele der Bonbons einfach dort unbeobachtet liegen blieben, machte die junge Nepalesin fassungslos.“